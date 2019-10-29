Dört yıl önce ölen babasından gelen mesajla şaşkına döndü

Chastity Patterson, bundan dört yıl önce babasını kaybettiğinde henüz 19 yaşındaydı. ABD'nin Arkansas eyaletinde yaşayan Chastity, babasının yokluğuyla alışmak yerine acısını ve özlemini dindirmek için farklı bir yol seçti. Genç kız, babasının ölümünden sonra dört yıl boyunca her gün, onun telefonuna mesajlar attı. Gününün nasıl geçtiğini anlattı, gün içinde başına gelen iyi ve kötü olaylardan bahsetti.

Babasının ölümünün dördüncü yıl dönümü gelip çatmak üzereyken, "Yarın benim için zor bir gün olacak" diyerek başladığı mesajını, her zamanki gibi babasının telefon numarasına gönderdi. Newport'ta yaşayan 23 yaşındaki Chastity Patterson, babasını kaybettikten sonra ilk kez, attığı mesaja cevap aldı. Babasının telefon numarasını kullanmaya başlayan Brad adlı bir adam, Chastity'nin mesajına duygu dolu bir yanıt verdi.

"Merhaba tatlım. Ben senin baban değilim ama neredeyse son dört senedir senin mesajlarını alıyorum" diyen başlayan mesaj şöyle devam ediyordu:

"Sabahları 'günaydın' mesajlarını iple çekiyorum, akşamları son gelişmelerini attığın mesajlarını ise merakla bekliyorum. Benim adım Brad. Kızımı 2014 yılının ağustos ayında bir araba kazasında kaybettim. Ve o zamandan beri beni senin mesajların ayakta tutuyor. Sen bana mesaj attığın zaman, bunu Tanrı'dan bir işaret olarak görüyorum. Sana yakın birini kaybettiğin için çok üzgünüm.

Seni yıllar boyu dinledim, büyümene ve yıllar içinde başka birine dönüşmene şahit oldum. Yıllar boyunca mesajlarına cevap vermek istedim ama kalbini kırmak istemedim. Sen sıra dışı bir kadınsın ve kızım da hayatta olsa senin gibi biri olurdu diye umuyorum.

Bana her gün mesaj attığın ve Tanrı'nın varlığını hatırlattığın için teşekkür ederim. Her şey yoluna girecek. Zor zamanlardan geçmek zorunda kaldığın için üzgünüm. Seninle gurur duyuyorum."

Chastity Patterson bu mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak "Sanırınm artık babamın

dinlenmesine izin verebilirim" diye yazdı.

İnsanın içini ısıtan bu mesajlar, kısa süre içinde sosyal medyada yüzbinlerce kez paylaşıldı ve paylaşılmaya da devam ediyor.

(Sabah gazetesi)