  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9760
  • Euro
    6,6718
  • Altın
    298,4690
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Transferde eli kolu bağlanan Beşiktaş gelecek o haberi bekliyor Transferde eli kolu bağlanan Beşiktaş gelecek o haberi bekliyor
'Bozkır kenti'nin dalgıçları balıkları elleriyle besliyor 'Bozkır kenti'nin dalgıçları balıkları elleriyle besliyor
Bakan Akar'dan "Sarıkamış" mesajı Bakan Akar'dan "Sarıkamış" mesajı
Şehit Fethi Sekin’in babası: Oğlum elveda demeden gitti ama bana binlerce evlat kazandırdı! Şehit Fethi Sekin’in babası: Oğlum elveda demeden gitti ama bana binlerce evlat kazandırdı!
Donan Çıldır Gölü'nü terk etmeyen sakar mekelerin imdadına koştular Donan Çıldır Gölü'nü terk etmeyen sakar mekelerin imdadına koştular
Üniversiteli gönülllüler Suriye sınırındaki öğrenciler için seferber oldu Üniversiteli gönülllüler Suriye sınırındaki öğrenciler için seferber oldu
Galatasaray'da Arda Turan krizi! Albayrak araya girdi... Galatasaray'da Arda Turan krizi! Albayrak araya girdi...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le görüştü
Hamsi Gürcistan'a kaçtı! Hamsi Gürcistan'a kaçtı!
Afganistan'da bombalı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Afganistan'da bombalı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Galatasaray Florin Andone'nin sözleşmesini feshediyor Galatasaray Florin Andone'nin sözleşmesini feshediyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Yerli otomobile nitelikli iş gücü desteği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Yerli otomobile nitelikli iş gücü desteği
Robinho, İran'ın İstiklal takımıyla görüşüyor Robinho, İran'ın İstiklal takımıyla görüşüyor
NATO, Irak eğitim misyonunun çalışmalarını durdurdu NATO, Irak eğitim misyonunun çalışmalarını durdurdu
Hidayet Türkoğlu'ndan Larkin açıklaması Hidayet Türkoğlu'ndan Larkin açıklaması
İstanbul'da kuraklık Istranca barajlarını vurdu! Son yılların en kötüsü İstanbul'da kuraklık Istranca barajlarını vurdu! Son yılların en kötüsü
86 yaşındaki 'ağır hasta' hükümlü Ahmet Turan Kılıç tahliye bekliyor 86 yaşındaki 'ağır hasta' hükümlü Ahmet Turan Kılıç tahliye bekliyor
Mustafa'dan 16 yıldır haber yok Mustafa'dan 16 yıldır haber yok
AK Partili Yavuz’dan Kanal İstanbul'da yer almak isteyen müteahhitleri tehdit eden Kılıçdaroğlu’na olay cevap AK Partili Yavuz’dan Kanal İstanbul'da yer almak isteyen müteahhitleri tehdit eden Kılıçdaroğlu’na olay cevap
Sivas'ta takım otobüsü devrildi, 5 futbolcu yaralandı! Sivas'ta takım otobüsü devrildi, 5 futbolcu yaralandı!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Adalet Bakanı Gül'den Carlos Ghosn açıklaması: Kim suç işlemişse yargı peşinde Adalet Bakanı Gül'den Carlos Ghosn açıklaması: Kim suç işlemişse yargı peşinde
Üniversite öğrencileri köy köy gezip Karslı çocukları tiyatro ile tanıştırıyor Üniversite öğrencileri köy köy gezip Karslı çocukları tiyatro ile tanıştırıyor
Hataylı öğrencilerden İdliblilere yardım Hataylı öğrencilerden İdliblilere yardım

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Ocak 2020 Cumartesi 15:04:50 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 15:05:44

Donan Çıldır Gölü'nü terk etmeyen sakar mekelerin imdadına koştular

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü'ndeki sakar mekeler, gölün donmasına rağmen göç etmeyince buzun üstünde yaşam mücadelesi veriyor.

Ardahan'da bir grup balıkçı, Ardahan-Kars sınırında yer alan ve donan Çıldır Gölü'nü terk etmeyen sakar mekelerin imdadına koşarak yem bıraktı.

Son günlerde havaların soğumaya başlamasıyla yüzeyinin büyük bölümü buz tutan Çıldır Gölü'nün bünyesindeki birçok göçmen kuş bir süre önce göç etti.

Diğer kuşlar yiyecek bulmakta güçlük çekmelerinin de etkisiyle göç etmesine rağmen sakar mekeler ise buzla kaplanan gölde yaşama tutunmaya çalışıyor.

Sakar mekelerin göç etmeyişini fark eden bölgedeki balıkçılar ise yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Balıkçılar, Atalay'ın Yeri mevkisinde ince buz tabakasını kırıp kuşlar için alan açıp buralara yem bıraktı.

Gölün Ardahan tarafında balık lokantası işleten ve gölde balıkçılık yapan Atalay Uzunkaya, AA muhabirine, 30 yıldır Çıldır Gölü kıyısında balık lokantası işlettiğini ancak böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını anlattı.

Onlarca sakar mekenin bu yıl gölün donmasına rağmen bölgeyi terk etmediğini belirten Uzunkaya, "Böyle bir şeyi ilk kez gördüm. Bu yıl sıcak giden havalar sakar mekeleri aldattı. Çünkü bu yıl önceki yıllara oranla havalar çok sıcak gitti. Hatta bu nedenle Çıldır Gölü de geç dondu." dedi.

Uzunkaya, sakar mekelerin yaşama tutunmasını sağlamaya çalıştıklarını bildirerek, "Aslında bunların bir ay önce gitmeleri gerekirdi. Ama gidemediler. İki gündür gölü buz kapladı, buna rağmen gidemediler. Uzmanlarla görüştüm, bugün yarın gitmeleri gerek." ifadesini kullandı.

Kuşlara göç edene kadar yem bırakacaklarını anlatan Uzunkaya, "Sakar mekelere göç edene kadar bir yaşam alanı oluşturmamız lazım. Yeşillik başta olmak üzere onlara çeşitli yemler bırakıyoruz. Ayrıca buzu kırıp suya girsinler diye onlara alan açtık. Bize düşen insanlık yapmak, yaşam alanlarını oluşturmak." şeklinde konuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ