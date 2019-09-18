İzmir’de bir kadına domuz bağı ile işkence yaparken yakalanan zanlı, mahkemede serbest bırakıldı. Yarı Açık Cezaevi firarisi olan zanlı, sadece bu suçunun cezasını tamamlaması için tutuklandı.

Domuz bağlı işkenceye şok savunma: Fantezi yapıyorduk…

Genç kadının ellerini ve ayaklarını bağlayıp kırbaçlayarak eve kilitleyen zanlı, sorgusunda sevgili olduklarını ve fantezi yaptıklarını iddia etti. Zanlının kadına uyguladığı şiddet nedeniyle serbest kaldığı, ancak başka bir suçtan dolayı yattığı Yarı Açık Cezaevi'nden firar ettiği ve kalan cezasını tamamlaması için tekrar cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Öte yandan mağdur Dilek B'nin F.K. hakkında ikinci kez suç duyurusunda bulunacağı ve can güvenliği için koruma kararı isteyeceği öğrenildi.

POLİS SON ANDA KURTARMIŞTI

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; olay, geçtiğimiz hafta sonu Konak Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelmişti. Mahalle sakinlerinden bir evden kadın çığlıkları geldiği yönünde ihbar alan polis, açılmayan daire kapısını kırarak içeri girdi. Evin içerisinde çıplak halde domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan Dilek B. hemen çözülerek Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sahte kimlik gösterdi



Olaydan sonra otomobille kaçan 34 yaşındaki zanlı F.K., Narlıdere'de yakalandı. Zanlı F.K. önce polislere sahte kimlik gösterdi. Ancak kimliğin sahte olduğunu anlayan polis ekipleri F.K.'yı gözaltına aldı. Yarı açık cezaevi firarisi olduğu anlaşılan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı. Ancak cezaevi firarisi olduğu için, kalan cezasını çekmek için cezaevine tekrar teslim edildi.