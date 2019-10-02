  • Bist 100
    103509
  • Dolar
    5,7081
  • Euro
    6,2594
  • Altın
    274,1650
İstanbul
14 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Napoli'nin 3 topunun direkten döndüğü maçta gol sesi çıkmadı Napoli'nin 3 topunun direkten döndüğü maçta gol sesi çıkmadı
Bibi’nin sonu yaklaşıyor Bibi’nin sonu yaklaşıyor
"Meksikalıları bacaklarından vurun" "Meksikalıları bacaklarından vurun"
Oto satışları yüzde 100 arttı Oto satışları yüzde 100 arttı
Faiz düştü, güven yükseldi, borsa coştu Faiz düştü, güven yükseldi, borsa coştu
Alman devi Türkiye'yi seçti Alman devi Türkiye'yi seçti
Türkiye'den Mali'deki saldırılara kınama Türkiye'den Mali'deki saldırılara kınama
Turizmi şahlandıracak hamleler Turizmi şahlandıracak hamleler
ABD'de bombardıman uçağı düştü ABD'de bombardıman uçağı düştü
Emekliye seyyanen artış Emekliye seyyanen artış
Genç mucitleri eğiten teknoloji Genç mucitleri eğiten teknoloji
BM'den 'Kaşıkçı cinayeti soruşturması için yasal yetki gerek' açıklaması BM'den 'Kaşıkçı cinayeti soruşturması için yasal yetki gerek' açıklaması
"Türkiye adaletin tahakkuku için ilkeli süreç yürüttü" "Türkiye adaletin tahakkuku için ilkeli süreç yürüttü"
Yemen'deki savaşta sağlık tesisleri de hedefte Yemen'deki savaşta sağlık tesisleri de hedefte
Domaniç'te tırtılların ormanı istilası hakkında Valilik açıklaması Domaniç'te tırtılların ormanı istilası hakkında Valilik açıklaması
Yalçın Akdoğan AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu Yalçın Akdoğan AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu
"Cemal'in sesi daha gür çıkıyor" "Cemal'in sesi daha gür çıkıyor"
Fatma Şahin ABD'de Akıllı Şehirler Haftası'na katıldı Fatma Şahin ABD'de Akıllı Şehirler Haftası'na katıldı
Japonya: Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze sınırlarımıza düştü Japonya: Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze sınırlarımıza düştü
9 ayda 315 bin kaçak göçmen yakalandı 9 ayda 315 bin kaçak göçmen yakalandı
"Oyalama olursa kendi göbeğimizi keseriz" "Oyalama olursa kendi göbeğimizi keseriz"
O artık ay parçası O artık ay parçası
Hedefinde şimdi de tiyatro var Hedefinde şimdi de tiyatro var
Irak'ta internete erişim engeli Irak'ta internete erişim engeli

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ekim 2019 Çarşamba 21:33:31 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 21:34:29

Domaniç'te tırtılların ormanı istilası hakkında Valilik açıklaması

Kütahya Valiliği, "Zararlı böcek ile etkin mücadele yapmak amacıyla ilk etapta silvikültürel müdahalelerle sık olan ormanlık alanlarda seyreltme ve aralama çalışmalarına başlanacaktır." açıklamasında bulundu.

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasında kalan ormanlık alana yayılan tırtıllarla ilgili, sık olan ormanlık alanlarda seyreltme ve aralama çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, Domaniç Dağları'ndaki kayın ormanlarına zarar veren kızıl kuyruklu kayın tırtılının ilk olarak geçen yıl İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında kayın ağaçlarına zarar verdiğinin tespit edildiği hatırlatıldı.

Bölgede ilk kez geçen yıl görülen tırtıl popülasyonunun bu yıl artış gösterdiği ve yayılışının genişleyerek Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü sınırına yaklaştığı görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında başlatılan mücadele çalışmalarına 2019 yılında da devam edilmektedir. 2019 yılında Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki kayın ormanlarında zarar görülmese de önümüzdeki yıllarda böceğin yayılışının daha da genişlememesi ve zararlının popülasyonunun düşürülmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ile Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi ve Düzce Üniversitesi Orman Fakültesindeki öğretim görevlilerinin katılımıyla arazideki ön çalışmalara başlanmıştır. Zararlı böcek ile etkin mücadele yapmak amacıyla ilk etapta silvikültürel müdahalelerle sık olan ormanlık alanlarda seyreltme ve aralama çalışmalarına başlanacaktır."

Saha genelinde kışı toprakta geçiren böcek pupalarının mekanik mücadele kapsamında toplanarak erginleşmesinin önleneceği ve popülasyonun düşürülmesinin sağlanacağı aktarılan açıklamada, "Kızıl kuyruklu kayın tırtıl zararlısının varsa etkin olduğu alanlar tespit edilerek haritaları çıkarılacak ve zararlının yırtıcıları laboratuvarlarda üretilerek zararlının görüldüğü alanlara salınacak, popülasyonun dengelenmesi sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca gerek görülen yerlerde çevreye zarar vermeyen "Bacillus bakteri uygulamalarının" da Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacağı bildirildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ