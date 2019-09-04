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04 Eylül 2019 Çarşamba 23:13:22 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 23:19:03

Dolandırıcı cami avlusunda suçüstü yakalandı

Başkentte, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "Bankada çalışan FETÖ terör örgütü üyelerini alacağız, sizin de bu çalışanlarla adınız geçiyor." bahanesiyle telefonla aranan bir vatandaşın banka hesabındaki 150 bin liralık altının alınmaya çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. 

Şüpheli A.O, cami avlusunda buluştuğu vatandaşı, "Paranızı çekin, cami avlusunda görevlilerimiz sizden alacak. Siz Müslüman adamsınız parayı görevliye ver, sen de cuma namazını kıl, bize dua et." diyerek iknaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. 

Şüpheliye ait araçta yapılan aramada, cep telefonları, tanınmamak için kullanılan peruklar, şapkalar ve kıyafetler ele geçirildi. 

Polis ekiplerince yapılan soruşturmada şüpheli A.O'nun daha önce bir emekli öğretmeni aynı yöntemle dolandırdığı belirlendi.

(AA)

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