Doktor Muammer Cakcak'tan acı haber

Cildiye uzmanı Dr. Muammer Cakcak'a bir süre önce akciğer kanseri teşhisi kondu. Görev yaptığı hastanede tedavi gören Dr. Cakcak, bu gece hayatını kaybetti. Cakcak'ın ölümü ailesi, meslektaşları ve sevenlerini yasa boğdu. Cakcak'ın cenazesinin yarın (Cuma) görev yaptığı hastanede yapılacak törenin ardından öğlen Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde kılınacak namaz sonrası Denizli Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

(DHA)