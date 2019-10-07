Doktor kaçtı, hastalar perişan

Şişli'de özel bir klinikte çalışan tüp bebek uzmanı Dr. Mustafa Acet, bir video paylaşarak, hasta olduğunu bu yüzden hekimliği bırakacağını duyurduktan sonra kliniğini ve kliniğe ait sosyal medya hesaplarını kapatıp iddiaya göre yurtdışına gitti. Evlat hasretiyle yanıp tutuşan yüzlerce aile, doktorlarının gidişiyle mağdur olurken, Acet'in, Türk vatandaşlarının meslek vizesi başvurusunda bulunarak, İngiltere'de ticaret yapma ve yerleşim hakkı elde edebildiği Ankara Anlaşması’yla İngiltere'ye gitmeye çalıştığı ortaya çıktı.

EMBRİYOLAR KLİNİKTE

Mağdurlardan İrina B, bebek sahibi olmak için 25 bin lira harcadığını söyleyerek “Ameliyat olmalısın dedi, 3 kez ameliyat oldum. Sonra adam kaçtı gitti. Tüp bebek tedavisine başlamıştık. 'Doktor Amerika’da tatilde, dönünce transfer başlayacak' dediler. Sonra öğrendim ki taşınmış. Embriyolar hastanede kaldı. Adam ortada yok. Para da gitti” dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bir başka mağdur Arzu A, 15 Ağustos tarihinde yapılan mesajlaşmaları paylaştı. Arzu A. ve Mustafa Acet arasında geçen konuşmada Acet'in “Oturum izni için Ankara Anlaşması'nı kaçırmamalıyım” yazdığı görüldü. Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı