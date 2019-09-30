Doğuştan şanssız

Ersin Akbaş’ın şansızlığı doğar doğmaz başladı. İsmi ve cinsiyetinin kimliğine yanlış yazdırılmasıyla ilk şansızlığını yaşayan Akbaş, yaşamı boyunca 5 farklı isimle okulda, askerlikte ve iş hayatında talihsizlik üstüne talihsizlik yaşadı.

DİPLOMASINI KULLANAMADI

Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi. Ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş, itiraz etti ama ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı. Bu yüzden diplomasını kullanamayan Ersin Akbaş’ın talihsizlikler bundan sonra da yakasını bırakmadı.

KARIŞIKLIKTAN HAPSE GİRDİ

Akbaş, kimlikteki bu hata yüzünden 2 kez de askerlik yaptı. Kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 ay askerlik yapan adam, 1990 yılında ikinci kez askere çağrıldı. Akbaş, ikinci askerliğini ise Ersün adıyla yaptı. 2008 yılında dava açarak gerçek ismine kavuştu ama talihsiz adamın şansızlıklar peşini bırakmadı. İddiaya göre Akbaş, isim karışıklığı yüzünden başkasının yerine hapis de yattı.

TEK TANIĞI ÖLDÜ

İddiaya göre çalıştığı yerde iş kazası geçiren Akbaş, hastaneye ‘Kendisi düştü’ denilerek götürüldü. Kaza sonrası yüzde 70 görme kaybı yaşayan ve yıllardır sigortasız çalıştırıldığını öğrenen Ersin Akbaş, hizmet ve iş kazası tespiti için dava açtı. 14 yıldır süren davada 4 avukat değiştiren Akbaş, bir türlü iş kazası geçirdiğini ispatlayamadı. Kaza anında olayın tek tanığı olan aynı işyerinde çalıştığı mesai arkadaşı da davalar sürerken hayatını kaybetti.

TEK TEKERLE 7 KM

Yapılan tüm uyarılara, kesilen tüm cezalara rağmen megakentte bazı kişiler trafik terörü estirmeye devam ediyor. İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde, dün saat 11.30 sıralarında motosikletli bir kişi, bazen makas atarak bazen de tek tekerlek üzerinde Şirinevler'e kadar gitti. Yaklaşık 7 kilometre boyunca trafiği tehlikeye sokan magandanın, beline de motosiklet tekeri taktığı görüldü. Polis ,o anları sosyal medyada paylaşan magandayı arıyor.