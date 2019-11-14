Doğum günü magandaları

Magandaların asker uğurlama ve düğün gibi çeşitli bahanelerle konvoy oluşturup altını üstüne getirdiği megakent, yeni bir trafik terörüne sahne oldu. Arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için Beşiktaş ve Fatih’te toplanan iki ayrı grup, yaptıklarıyla hem kendi hem de çevredeki vatandaşların canlarını hiçe saydı.

Zikzaklar çizdiler

Beşiktaş'ta kaydedilen görüntülerde, doğum günü olan arkadaşları için otomobilleriyle konvoy oluşturan gençler, dörtlü sinyalleri yakarak ve son ses müzikle trafikte seyretmeye başladı. Bir süre sonra gruptaki bir maganda, diğer araçların arasında zikzaklar çizerek yoluna devam etti. Dakikalarca bu şekilde ilerleyen magandaya, diğer arkadaşları da eşlik etmeye başladı. Ardından cadde üzerindeki kavşağa gelen gençler, bu kez de yanlama diye tabir edilen drift hareketini yaparak trafikte terör estirdi. Diğer arkadaşları ise onları alkışlayıp ve ıslık çalarak destekledi. Konvoydaki bazı gençler de seyir halindeki araçların camlarından sarkarak canlarını hiçe saydı. Fatih Seyyid Ömer mahallesinde ise konvoy oluşturan bir grup maganda, Kızılelma caddesi üzerinde meşaleler yaktıktan sonra, binaların arasında havai fişek fırlatmaya başladı. Bir süre bu şekilde taşkınlık yapan gençler tehlikeli şovlarına trafikte devam etti. Konvoydan ayrılan motosikletliler, patinaj çekerek ortalığı toza dumana boğdu.

Fişeği arkadaşlarına attı

Kutlamanın dozunu iyice kaçıran gençlerden biri, elindeki havai fişeği ateşledikten sonra arkadaşlarına attı. Yaptıklarıyla büyük korkuya neden olan şehir magandaları ardından caddeden ayrıldı. Kentin altını üstüne getirip diğer sürücülere de zor anlar yaşatan trafik canavarları, tüm bu yaptıklarını cep telefonlarıyla kaydedip bir de marifetmiş gibi sosyal medyada yayınladı. Görüntüleri izleyen polis, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.