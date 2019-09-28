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28 Eylül 2019 Cumartesi 10:37:22 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:37:53

Doğu'da 6 ilde gök gürültü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ile Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden orta, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Ağrı'da 11, Erzurum'da 12, Tunceli'de 13, Iğdır'da 14, Erzincan'da 16 derece ölçüldü.

Bölgede günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Tunceli'de 29, Iğdır'da 26, Erzincan'da 25, Ağrı'da 20, Kars'ta 19, Erzurum'da 18 ve Ardahan'da 16 derece olacak.

(AA)

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