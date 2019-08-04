Doğu Karadeniz'de yarın sabaha kadar şiddetli yağış bekleniyor
Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak beklendiği, sağanağın Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Karadeniz Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu geceden yarın sabaha kadar Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde (Of, Sürmene, Arsin, Araklı,Dernekpazarı, Çaykara, Köprübaşı) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (metrekarede 51-100 kilogram) olacak.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD'den Keşan'a aracıyla gelen gurbetçiye plaka cezası!
- Trabzon'da artan ayı saldırılarından şikayetçiler: Bizi tapulu arazimizde bulunan evimize sokmuyorlar
- Adana'da 4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçinin akrabaları tatile giderken yakalandı
- Ünlülerin bahçeleri 'çimin doktoru Neslihan'dan soruluyor
- Kars'ta arıların oğul vermesi ilginç görüntüler oluşturdu