Doğu Karadeniz'de bu yıl ortaya çıkan 'vampir' böcekler vatandaşın korkulu rüyası oldu

  • Bist 100
    100.782
  • Dolar
    5,5947
  • Euro
    6,2094
  • Altın
    258,4658
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dedektiflik hikayesi Dedektiflik hikayesi
300 bin TL ödülle gri kategoride aranan terörist teslim oldu 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan terörist teslim oldu
Hülya Avşar: Dua etmeden sahneye çıkmam Hülya Avşar: Dua etmeden sahneye çıkmam
Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
Beşiktaş, Brezilyalı Pedrao için hamle yapma kararı aldı Beşiktaş, Brezilyalı Pedrao için hamle yapma kararı aldı
Okyanus Elçisi Belçim, dünyanın geleceği için harekete geçti! Okyanus Elçisi Belçim, dünyanın geleceği için harekete geçti!
Murat Yıldırım ile Iman Elbani bebeklerini kaybetti Murat Yıldırım ile Iman Elbani bebeklerini kaybetti
İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrıldı mı? Birbirlerini sildiler İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrıldı mı? Birbirlerini sildiler
Esat Yontunç baba oldu, Acun Ilıcalı paylaştı Esat Yontunç baba oldu, Acun Ilıcalı paylaştı
Kurbanlık fiyatları 2019 ne kadar? Kurbanlık fiyatları 2019 belli oldu mu? Kurbanlık fiyatları 2019 ne kadar? Kurbanlık fiyatları 2019 belli oldu mu?
Turizmcilerden ''tatil dolandırıcıları'' uyarısı Turizmcilerden ''tatil dolandırıcıları'' uyarısı
Varlık barışı için başvuru süreci başladı Varlık barışı için başvuru süreci başladı
Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet jandarma tarafından aydınlatıldı Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet jandarma tarafından aydınlatıldı
ABD Başkanı Donald Trump: Çin'i vergiye boğacağız ABD Başkanı Donald Trump: Çin'i vergiye boğacağız
Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü
Halkbank konut kredisi faiz oranları düştü mü? Halkbank konut kredisi faiz oranları son dakika Halkbank konut kredisi faiz oranları düştü mü? Halkbank konut kredisi faiz oranları son dakika
Fırat Nehri'nde kayboldu, 11 gün sonra cansız bedeni bulundu Fırat Nehri'nde kayboldu, 11 gün sonra cansız bedeni bulundu
Tayland, Hint-Rus ortak yapımı BrahMos süpersonik seyir füzesini satın almak istiyor Tayland, Hint-Rus ortak yapımı BrahMos süpersonik seyir füzesini satın almak istiyor
Güney Amerika'daki hapishanelerde kanlı cezaevi isyanları Güney Amerika'daki hapishanelerde kanlı cezaevi isyanları
Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara Türkiye'nin 10. şehir hastanesi hizmette de '10' numara
Bakan Selçuk çağrı yapmıştı... Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar Bakan Selçuk çağrı yapmıştı... Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar
13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı
Bakanlıktan İstanbul Havalimanı açıklaması: Dünya standartlarına uygun ve eksiksiz Bakanlıktan İstanbul Havalimanı açıklaması: Dünya standartlarına uygun ve eksiksiz
ABD Afganistan'dan binlerce askerini geri çekmeye hazırlanıyor ABD Afganistan'dan binlerce askerini geri çekmeye hazırlanıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ağustos 2019 Cuma 11:19:23 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:26:05

Doğu Karadeniz'de bu yıl ortaya çıkan 'vampir' böcekler vatandaşın korkulu rüyası oldu

Doğu Karadeniz'de bu yıl da ortaya çıkan ve evleri de istila etmeye başlayan 'vampir' olarak da bilinen 'Ricania simulans' adlı kelebek türü böcek, vatandaşların kâbusu oldu. Bakanlıklar ve üniversiteler kelebeklerle ilgili mücadele eylem planı arayışını sürdürüyor.

Bölgede, 2007 yılından sonra görülmeye başlanan ve birkaç yıldır çoğalan 'Ricania simulans' adlı kelebek türü böcek, tarım ürünlerini tehdit ediyor. Vücudu genellikle açık gri renkte olan ve rahatsız edildiklerinde hızla zıplayabilen kelebeklerin, özellikle suyunu emdikleri sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden olduğu belirlendi. Çay ve fındık bitkisindeki suyun emilip kurumasına da yol açmasından endişe edilen zararlı kelebek, yaz ayı ile birlikte Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde sahil bölgelerinde yayıldı. Tarım ürünlerinin yanı sıra evleri de istila etmeye başlayan böcek, vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

KİTLESEL EYLEM PLANI ARANIYOR

Kelebeklerle ilgili mücadele eylem planı aranıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Koordinasyonu'nda Rize Tarım İl Müdürlüğü, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü uzmanlarıyla yürütülen çalışmada, 'Ricania simulans'a karşı biyoteknik mücadele kapsamında sarı renkli yapışkan tuzaklar hazırlandı. Sahada uygulamalarına başlanan yöntemle kelebekler, kitle halinde tuzakla yakalanması öngörülüyor. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, zararlı böcek türü ile ilgili araştırma çalışması sürdürüyor. Çalışma ile toprağa ekilecek böcek öldürücü bitki yoluyla zararlı kelebek türünün yok edilmesi planlanıyor.

ÇİFTÇİLER DERTLİ

Tarım ürünlerinin kelebek istilası altında olduğunu anlatan çiftçi Bayram Dinç, "Uzun yıllardır bahçemde fasulye, salatalık gibi hiçbir sebze ekemiyorum. Kelebek hepsine dadanıyor. Ektiğimiz ürünlerin suyunu emerek kurutuyor. Özellikle incir ve dut ağaçlarına çok dadanıyor. Bu kelebek için çok ciddi bir çalışma yapılmalı" dedi.

Bahçesine tarım ürünü ekemediğini anlatan Hatice Dinç de "Sebzelerimizi kendimiz üretelim, pazardan almayalım istiyoruz ama yapamıyoruz. Kelebekler hepsini yiyor. Akşamları evde ışık bile yakamaz hale geldik.  Evlerin balkonlarına çıkamıyoruz. Bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Ayşe Yılmaz da "Allah´ım böyle bir şey yok. Köyde yaşıyoruz, evin önünde yemek dahi yiyemiyoruz. Tabağımıza, bardağımıza kadar giriyorlar. Evin içinde ışık yakamıyor, kapı, pencere açamıyoruz. Her yeri istila ettiler" ifadelerini kullandı.

DOÇ. DR. AKINER: BİTKİLERİN ÖZ SUYUNU EMİYOR

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akıner de 2010 yılından itibaren kelebek türü ile ilgili çalışma yürüttüklerini belirterek türün bölgede tarım ürünlerine zara verdiğinin belirlendiğini söyledi. Akıner, şunları dedi:

"Biyolojik bir mücadele geliştirebilir miyiz diye araştırmalarımız var. Biyolojik bir ajan bulup bu türün mücadelesinde kullanabilir miyiz diye çalışıyoruz. Böceğin ağız yapısı diğer böceklerden biraz farklı. Hortum şeklinde bir ağız yapısı var.  Bu hortum şeklindeki ağız yapısını bitki öz suyunu emmekte kullanıyor. Bitkinin öz suyunu çektiği için bitkide bir dengesizlik ve kuruma oluşuyor.  Bu bölge çay tarımı için Türkiye´nin tek ve yegane bölgesi. Çay tarımında ciddi bir rekolte düşüşü olduğu biliniyor. Son 4-5 yıldır üreticiler rekoltelerinin düştüğünü söylüyor. Bu da bize bitki üzerinde ciddi bir baskı olduğunu gösteriyor. Bizim daha önce yaptığımız denemelerde gerçekten efektif sonuçlar bulduğumuz bitki türlerimiz var. Bunlarla mücadelede kullanılacak. Bu bitkilerin şuana kadar yüzde 60 -70 bandının üzerinde ölüm yüzdesi verdiğini  gördük. Bu dönem hayvanın en yoğun beslendiği dönem. Bu dönemde elde edilecek başarı ciddi açılım ortaya çıkaracağa benziyor. Yapılan çalışmaların sonuçları bize böyle bir umut veriyor."

RICANIA SIMULANS

Kafkaslar'da yer alan Gürcistan üzerinden 2007 yılında Doğu Karadeniz'e gelen 'Vampir' olarak da bilinen Ricania Simulans adlı canlı türü, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun´da yayılmaya başladı. Bölgede son birkaç yıldır çoğalan, 'Ricania simulans', suyunu emdiği sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden oluyor. Son yıllarda yayılma alanın daha da geliştiren tür, Karadeniz sahili boyunca Samsun'a kadar ulaştı. Ayrıca Trakya bölgesinde Bulgaristan üzerinden İstanbul ve Sakarya'ya kadar yayılarak Marmara Bölgesi´nde de görülmeye başlandı. Mayıs ayında ergin öncesi dönemde tüylü bir yapıda olan canlı, Haziran ortasından itibaren ergin dönemine ulaşıyor. Bu dönemde beslenme aktivitelerini azaltıp, yumurtlama aktivitelerini arttırıyor.

 

 

Büyük Şeytan'dan kirli oyun! 'Yüzyılın Şamarı!'
Temmuz'da ihracat rekoru kırıldı
Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
İstiklal Caddesi'nde gökten para yağdı
İçişleri'nden flaş açıklama
Ünlü isimler yalnız bırakmadı! Demet Akalın konser gelirini bakın ne yapacak!
"ABD ile uzlaşamazsak güvenli bölgeyi tek başımıza oluştururuz"
Ekrem İmamoğlu'ndan baldız kıyağı!
Karı-koca mesken tutmuşlar! Kılıçdaroğlu'ndan yeğenine büyük kıyak!
Binali Yıldırım, gençlerle buluştu
Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu
Açılışını Başkan Erdoğan yapılacak!
Bu ne hal Başkan!
Meteoroloji'den yağmur yağışı ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Kredi faizlerinde büyük indirim
Trump Venezuela'yı "blokaj altına almayı" düşünüyor
Cenk Tosun bombası! Geri dönüyor...
9 ayda 9 doğuracak
İntibakta yeni umut
Ali Koç gözünü karattı! 3 yıldız İstanbul'a geliyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ