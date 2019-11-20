Doğu Anadolu'da soğuk hava

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 1, Erzincan'da 4, Iğdır'da 5, Erzurum'da 6, Ağrı ve Ardahan'da 11, Kars'ta 13 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 18, Erzincan'da 16, Iğdır'da 14, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 11 derece olacak.

(AA)