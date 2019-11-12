Doğu Anadolu'da 5 ilde sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 1, Erzincan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da ve Erzurum'da 3, Ağrı'da 7, Kars ve Ardahan'da 8 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Tunceli'de 20, Iğdır'da 18, Erzincan'da 17, Ağrı'da 16, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 14 derece olması öngörülüyor.

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 5 santimetre ölçüldü.

Ardahan



Ardahan'da gece etkisini gösteren soğuklardan dolayı kent içinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu. Nehirdeki buz tabakasının özellikle garajlar mevkisinde yoğunlaştığı gözlendi.

Vatandaşlardan Berkant Ezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün itibariyle Kura Nehri'nin donduğunu belirterek, "Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştuğunu gördük, bundan sonra bu buz tabakası kalınlaşır." dedi.

(AA)