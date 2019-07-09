Doğu Anadolu'da 4 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde öğleden sonra yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan'da 9, Kars'ta 10, Erzurum'da 11, Ağrı'da 12, Erzincan'da 17 ve Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 32, Iğdır'da 31, Ağrı'da 27, Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.

AA