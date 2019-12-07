Doğu anadolu buz kesti

Ardahan’da haftalardır etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Termometreler şehir merkezinde -17.5, Göle'de -22, Hanak'ta -18.3, Damal'da -17.9, Posof'ta -10.8 ve Çıldır’da -23.4 dereceyi gösterdi. Kura Nehri ve Çıldır’daki Aktaş Gölü buz tuttu. Dondurucu soğuklar, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Buz nedeniyle kayganlaşan kaldırım ve yollarda yayalarla sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Vatandaşlar, çatılardan düşen buz sarkıtları nedeniyle tehlike atlattı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Elazığ’da kar ve tipi nedeniyle Sivrice, Maden, Keban ve Baskil ilçelerinde, 81 köyün yolu ulaşıma kapandı. Köylere giden yollarda sürücüler, araçlarının içinde mahsur kaldı. Elazığ İl Özel İdaresi, 158 personelden oluşan ekiple 9 ayrı noktada olumsuzlukların giderilmesi ve yolların açılması için çalışma başlattı. Van'da da özellikle yüksek kesimlerde yağmaya devam eden kar nedeniyle Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde 4 yerleşim yerinin yolu kapandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Erzurum’da önceki gün etkisini artıran kar, kentin bazı noktalarını yeniden beyaza bürüdü. Büyükşehir belediyesi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması ve vatandaşların kaldırımlarda rahatlıkla yürüyebilmesi için kar temizle ve tuzlama çalışması yaptı. Şehrin kırsal bölgelerinde sürücüler, araçlarıyla, karla kaplanan yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin, küreme araçlarıyla karları temizlemesinin ardından sürücüler yollarına devam etti.

9 YILIN EN SICAK KASIMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de, son 9 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı. Uzun yıllar ortalama 8,9 olarak ölçülen kasım ayı sıcaklığı, 2019’da 2,6 artarak 11,5 oldu. Bu oran, 1971'den itibaren ölçümlenen ikinci en sıcak kasım ayı olarak kayıtlara geçti. Yurt genelinde en yüksek ortalama sıcaklık, 20,8 dereceyle Antalya’nın Alanya ilçesinde, en düşük ise sıfırın altında 0,4 dereceyle Kars Sarıkamış’ta görüldü. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Türkiye yüksek basınç alanı etkisinde kaldı. Bu da soğuk hava ve yağmuru getirmedi. Üstüne güney rüzgârlarıyla, çölden sıcak hava geldi. Bunlara bağlı olarak sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyretti” dedi.