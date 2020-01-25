Doğanyol'da zırhlı araç şarampole devrildi: 5 polis yaralı
Elazığ depreminin hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ilçesininde güvenlik önlemi almak amacıyla ilçeye gelen özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 5 özel harekat polisi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçe girişinde meydana geldi. Elazığ'da dün saat 20.55'te meydana gelen Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde depremde Malatya'nın Doğanyol ilçeside etkilendi.
Güvenlik önlemi almaya giden özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 5 polis yaralandı. Yaralı polisler, deprem bölgesinde hazır bekletilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazada devrilen zırhlı araç düştüğü yerden çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- AFAD'dan çok önemli 'yardım' uyarısı
- Doğanyol'da zırhlı araç şarampole devrildi: 5 polis yaralı
- Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı
- Sağlık personeli Emine Kuştepe, o anları anlattı! Enkaz altında kalan vatandaşın ses kayıtları yayınlandı
- İHH’den deprem bölgesine yardım seferberliğİ