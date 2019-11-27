  • Bist 100
    105809
  • Dolar
    5,7615
  • Euro
    6,3399
  • Altın
    270,4670
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Partililere tehdit Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Partililere tehdit
Sağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak Sağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak
Eş katili, kameraya yakalanmamak için kapüşon takıp, binaya geri geri girmiş Eş katili, kameraya yakalanmamak için kapüşon takıp, binaya geri geri girmiş
AK Parti'den Ali Babacan açıklaması: Babacan'ın açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil AK Parti'den Ali Babacan açıklaması: Babacan'ın açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil
Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
İSKİ iki kademeyi kaldırıp yüzde 80'e varan zam teklif etti İSKİ iki kademeyi kaldırıp yüzde 80'e varan zam teklif etti
'Mucize bitki' moringa oleifera hasadı tamamlandı 'Mucize bitki' moringa oleifera hasadı tamamlandı
Afet ve acil durum ekipleri her an göreve hazır Afet ve acil durum ekipleri her an göreve hazır
Kartalkaya yeni sezonu açmaya hazırlanıyor Kartalkaya yeni sezonu açmaya hazırlanıyor
Doğa turizminin gözdesi Kırklareli sonbaharda görsel şölen sunuyor Doğa turizminin gözdesi Kırklareli sonbaharda görsel şölen sunuyor
Arnavutluk'taki depremden yaralı kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı Arnavutluk'taki depremden yaralı kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı
Güvenlik güçlerinin milli tüfek sayısı 52 bini geçti Güvenlik güçlerinin milli tüfek sayısı 52 bini geçti
İstanbul'da hafriyat kamyonuna yüklü çamur, yolda ilerleyen otomobilin üstüne döküldü İstanbul'da hafriyat kamyonuna yüklü çamur, yolda ilerleyen otomobilin üstüne döküldü
Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
YÖKDİL sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı YÖKDİL sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı
Başkan Erdoğan: Bizler Müslüman olarak 21. yüzyılda adaletin savunucuları olmalıyız Başkan Erdoğan: Bizler Müslüman olarak 21. yüzyılda adaletin savunucuları olmalıyız
Bosna, Arnavutluk, Yunanistan Sırada Marmara mı var? Bosna, Arnavutluk, Yunanistan Sırada Marmara mı var?
Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı
Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı Sağlık raporu vermeyen doktora küfür edip kafa attı
Eşinin sevgilisi tarafından öldürülen yaşlı adamın cesedi korkunç halde bulundu Eşinin sevgilisi tarafından öldürülen yaşlı adamın cesedi korkunç halde bulundu
Sağlık Bakanı Koca'dan asitli saldırı mağduru Berfin'e destek Sağlık Bakanı Koca'dan asitli saldırı mağduru Berfin'e destek
'Yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis 'Yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
YPG/PKK terör saldırısı planlarında şifreli mesaj için 'emojiler' kullanmış YPG/PKK terör saldırısı planlarında şifreli mesaj için 'emojiler' kullanmış
Başkentte terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı Başkentte terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Kasım 2019 Çarşamba 12:46:22 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 12:47:57

Doğa turizminin gözdesi Kırklareli sonbaharda görsel şölen sunuyor

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük Longoz ve Istranca ormanlarına sahip Kırklareli, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve lezzetleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Doğa turizminin gözde şehirlerinden Kırklareli, ormanları, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve lezzetleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük Longoz ve Istranca ormanları, özellikle sonbaharda güzel görüntüler oluşturuyor.

İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran Longoz Ormanları, güzelliğiyle ilgi çekiyor.

Derelere ağaçlardan dökülen sarı yapraklar, yeşilin tonlarını her mevsim koruyan bitkiler ile ormandan geçen patikalar, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor.

Ormanda, Mert Gölü içerisinde kano ile gezinerek longozun zengin florasına tanıklık etmek mümkün.

Ağaçların arasında kürek çekerek longozun derinliklerine ulaşanlar, ağaçların göle yansımasını, birçok bitki türünün güzelliğini görebiliyor.

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında da bugünlerde ayrı bir güzellik yaşanıyor.

Bölgede son dönemdeki yağışların etkisiyle ışıldayan dereleri, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar, sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Ormanlar, bugünlerde fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Orman içerisindeki Balkan köylerini gezerek en iyi kareyi yakalamak için çaba sarf eden fotoğraf tutkunları, aynı zamanda doyumsuz bir güzelliğe de tanıklık ediyor.

Kırklareli, karlı kış gününde ormanlarda kamp yapmak, Longoz ormanlarında kano turu ve kuşları gözlemlemek isteyen, tarihi eserleri, benzersiz doğal güzellikleri ve lezzetleriyle alternatif tatil arayanlara ev sahipliği yapacak.

Görülmeye değer yerler

Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ve Kıyıköy beldeleri, kış ve doğa turizmini bir arada geçirmek isteyenlere eşsiz bir tatil imkanı sunuyor.

Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde, içerisinde çok sayıda yarasa ile ikinci jeolojik zamana ait mermerler bulunan, birbirine bağlı iki kat ve üç bölümünden oluşan Dupnisa Mağarası, görülmeye değer yerler arasında yer alıyor.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı toplar ve gülleler, yapıldığı Demirköy Fatih Dökümhanesi'de tarihi açıdan ayrı bir önem taşıyor.

Vize ilçesinde Geç Roma dönemine ait Trakya'nın tek antik tiyatrosu, kalesi ve tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi'ni gezdikten sonra, Kıyıköy beldesinde doğa ile baş başa bir tatil geçirilebilir. 

"Kırklareli turizme her mevsim uygun"

Doğayı ve Kültürel Değerleri Koruma Derneği (DEKAT) Başkanı Sırrı Tayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede her mevsim turizm faaliyetleri yapılabileceğini, İğneada ve Kıyıköy'ün her mevsim görülmesi gerektiğini söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda özellikle kar yağdığı zaman orman içlerinde kamp kurduğunu anlatan Tayan, "Doğayı seyrediyor, kar görüyor ve piknik yapıyorlar. Kırklareli, turizme her mevsim uygun. Şu anda sonbahar ve fotoğraf sanatçıları bölgeye akın etmiş durumda. İnsanlar son yıllarda burayı merak ediyor. Oksijen bol, doğa tarih her şey burada var. Burası Türkiye'nin saklı cenneti." diye konuştu.

Tayan, yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ