Diyarbakır'da öğretmene okul bahçesinde dayak!

Diyarbakır'da öğretmen dayak videosu! Diyarbakır'da okul bahçesinde öğretmene tekme tokat saldırdılar. Videoda öğretmeni baba ve iki oğlunun dövdüğü görülüyor. Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan M.S.A. ve S.A. tutuklandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Görsel Sanatlar öğretmeni Yasin Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencinin durumunu okul idaresine iletmişti.





OKUL BAHÇESİNDE SALDIRDI

Okul idaresi ise öğretmenin şikayetinin üstüne harekete geçti ve bu durumu öğrencinin velisine iletti. İki çocuğuyla okula gelen veliyi kapıda karşılayan öğretmen Güneş, öğrencinin durumunu anlatarak konuşmak üzere onları odaya davet etti. Daveti kabul etmeyen veli ve oğlu, öğretmeni okul bahçesinde darp etmeye başladı.

ÖĞRETMEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Öğretmen Güneş, veli ve 2 oğlu hakkında şikayetçi olup, hastaneden sağlık raporu aldı. Polis de veli ve oğullarının yakalanması için çalışma başlattı.

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Görüntülerde öğretmeni baba ve iki oğlunun dövdüğü görülüyor ancak dün veli M.S.A. ve bir oğlu S.A gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan M.S.A. ve S.A. tutuklandı.

DİYARBAKIR

Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on ikinci şehri. TÜİK ADNKS verilerine göre 2018 sonu itibarıyla 1.732.396 kişilik nüfusa sahiptir. İlin yüzölçümü 15.168 km2'dir. Valiliğin denizden yüksekliği 674 m'dir. Diyarbakır kent merkezi yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahiptir.