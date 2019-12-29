Diyarbakır'da aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi hastaneye başvurdu

Farklı semtlerde oturan 60 kişi, sabaha karşı, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Rahatsızlanan kişilere acil servislerde serum ve oksijen tedavisi uygulandı. 4'ü taburcu edilirken, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi süren 1 çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla araştırma yapan polis, rahatsızlanan kişilerin dün aynı iş yerinden satın aldıkları tatlıları tükettiklerini belirledi. İş yerindeki tatlılardan numune alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)