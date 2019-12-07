  • Bist 100
    108869
  • Dolar
    5,7884
  • Euro
    6,4038
  • Altın
    271,6900
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İstanbul Avcılar'da sokak ortasında evsiz adamın cesedi bulundu İstanbul Avcılar'da sokak ortasında evsiz adamın cesedi bulundu
Türkiye'nin en şanslı sokak hayvanları Sivas'ta bulunan beş yıldızlı hayvan otelinde keyif çatıyor Türkiye'nin en şanslı sokak hayvanları Sivas'ta bulunan beş yıldızlı hayvan otelinde keyif çatıyor
Batman'da HDP'li belde belediye başkanı görevden alındı Batman'da HDP'li belde belediye başkanı görevden alındı
Diyarbakır'da ana sınıfı öğrencileri seramikle buluştu Diyarbakır'da ana sınıfı öğrencileri seramikle buluştu
Endonezya ulemasından FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin yasaklanması çağrısı! Endonezya ulemasından FETÖ'nün tüm faaliyetlerinin yasaklanması çağrısı!
Giresun’un 'Buzul gölleri' hayran bırakıyor Giresun’un 'Buzul gölleri' hayran bırakıyor
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlesi Yunanistan'da panik yarattı! Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlesi Yunanistan'da panik yarattı!
ABD'de petrol sondaj kulesi 5 adet azaldı ABD'de petrol sondaj kulesi 5 adet azaldı
Ceren Özdemir'in görüntüleri ünlüleri ayaklandırdı: O bakışı biz de biliyoruz Ceren Özdemir'in görüntüleri ünlüleri ayaklandırdı: O bakışı biz de biliyoruz
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Beşiktaş, Emre Kılınç ile anlaşma sağladı! Sivasspor ile görüşmeler sürüyor Beşiktaş, Emre Kılınç ile anlaşma sağladı! Sivasspor ile görüşmeler sürüyor
Beşiktaş'ta N'Koudou 15 gün sahalardan uzak kalacak Beşiktaş'ta N'Koudou 15 gün sahalardan uzak kalacak
Arda Turan, Galatasaray'a gelmek için boş mukaveleye imza atacak Arda Turan, Galatasaray'a gelmek için boş mukaveleye imza atacak
İstanbul'un en kalabalık ilçesinde vatandaşların eşek ve sıpa şaşkınlığı İstanbul'un en kalabalık ilçesinde vatandaşların eşek ve sıpa şaşkınlığı
Fatih Terim'in Falcao'yu Alanyaspor kadrosuna dahil etmesi bekleniyor Fatih Terim'in Falcao'yu Alanyaspor kadrosuna dahil etmesi bekleniyor
Ferdi Kadıoğlu'ndan muhteşem resital! Ferdi Kadıoğlu'ndan muhteşem resital!
Vedat Muriqi muhteşem performansıyla 2019 yılına damga vurdu Vedat Muriqi muhteşem performansıyla 2019 yılına damga vurdu
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ilk golünde ofsayt olduğunu iddia etti: Yemedi galiba derler! Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ilk golünde ofsayt olduğunu iddia etti: Yemedi galiba derler!
CHP'li Ağbaba Diyarbakır'da polis oğlu için nöbet tutan anneye dil uzattı CHP'li Ağbaba Diyarbakır'da polis oğlu için nöbet tutan anneye dil uzattı
CHP’li Sıdıka Oğuzkan'a çirkin ayrımcılık! Üstelik kadınlara seçme hakkı verildiği gün... CHP’li Sıdıka Oğuzkan'a çirkin ayrımcılık! Üstelik kadınlara seçme hakkı verildiği gün...
Trump, Dünya Bankası’na mesaj verdi: Çin'e borç para vermeyin Trump, Dünya Bankası’na mesaj verdi: Çin'e borç para vermeyin
Ankara Emniyetinden dolandırıcılara Poşet operasyonu Ankara Emniyetinden dolandırıcılara Poşet operasyonu
Ağrı’da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı Ağrı’da 66 yeni halk otobüsü hizmete başladı
Mehmet Ali Erbil'in son hali Mehmet Ali Erbil'in son hali

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Aralık 2019 Cumartesi 10:46:48 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 11:04:28

Diyarbakır'da ana sınıfı öğrencileri seramikle buluştu

Diyarbakır'da ana sınıfı öğrencilerinin motor, bilinçsel ve görsel anlamda gelişmelerine katkı sunmak için seramik eğitimi vermeye başladı.

Diyarbakır'da ana sınıfı öğrencilerine yönelik seramik eğitimi verilmeye başlandı. Eğitimle çocukların motor, kas, bilinçsel ve görsel alanda gelişmesi hedefleniyor.

Diyarbakır Radikal Okulları ana sınıfında eğitim gören minik öğrenciler, seramik hamuru ile 3 boyutlu hayvan figürleri yaparak hem hayvan sevgisini kazanıyor hem de motor, kas gelişimi, bilinçsel ve görsel alanda el becerilerini geliştiriyor. Diyarbakır Radikal Okulları ana sınıfı öğretmeni Pınar Turan, seramik dersinde öğrencilerin çok eğlendiklerini söyledi. Turan, “Okulumuzda seramik dersini, ana sınıfı öğrencilerimizle birlikte işliyoruz. Burada öğrencilerimizin motor, kas, bilinçsel ve görsel alanda gelişmelerine katkı sunuyoruz. Burada çok eğleniyoruz, başka materyaller kullanmak onları mutlu ettiği için bizde bu dersi seçtik. Ailelerden çok güzel destek alıyoruz, bu konuda çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Sadece oyun hamurları değil, seramik hamurlarıyla da uğraşmış olmalarının onları mutlu ettiklerini söylüyorlar. Güzel geri dönüşler alıyoruz, hemen her hafta bir öğrencimizin velisi tarafından aranıyoruz, evde de aynı şeyler yapmak istediklerini ne kadar eğlendiklerini duyuyoruz, bizde mutlu oluyoruz. Pozitif dönüşler bizim için çok iyi, hayal güçlerini kullanarak çiçek ya da kendi hayal güçlerinde oluşturdukları canlıyı da çizebiliyor ve ona isim verebiliyorlar. Canlıymış gibi davranıyorlar, 2 boyutludan 3 boyutluya geçmeleri onları mutlu ediyorlar. Her hafta biraz daha geliştiğimiz için kendi güvenlerinin artığını görüyoruz, hayvan sevgisini de bu şekilde aşılamış oluyoruz” dedi.

Ana sınıfı öğrencilerinden Aral Çakırgöz, ise seramik dersinde çok eğlendiklerini, oyun oynadıklarını dile getirerek, kurbağa yaptığını, seramik dersi hocasıyla yaptıkları balıkları annesine hediye edeceğini söyledi.

İHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ