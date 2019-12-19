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19 Aralık 2019 Perşembe 10:11:57 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 10:13:05

Diyarbakır Sur'a ziyaretçi akını!

Terör örgütü PKK'nın açtığı hendekler nedeniyle yıkımın yaşandığı tarihi 7 bin yıllık Diyarbakır Sur bölgesi yeniden yapıldı. Caddeler eskisinden çok daha canlı. Ziyaretçi rekoru kıran Sur ocak ayından bu yana 500 bin turiste ev sahipliği yaptı.

Terör örgütü PKK'nın açtığı hendekler nedeniyle yıkımın yaşandığı tarihi 7 bin yıllık Diyarbakır Sur bölgesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "Sur İhya Projesi" sayesinde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Yıkılan evlerin yerlerine yenisi yapılırken, caddeler ve sokaklar eskisi gibi yine ışıl ışıl ve hareketli günler geçiriyor. Teröristlerin karargah olarak kullandığı ve yakıp yıktığı tarihi yapılar, ibadethaneler restorasyon çalışımları ile yeniden ayağa kaldırıldı. Sur'daki bu değişim yerli ve yabancı turistlerin de büyük bir ilgisini çekti. Geçen yıllara oranla tarihi bölgeye gelen turist sayısında da artış yaşanırken, 2019 yılında yaklaşık 500 bin turist Sur bölgesini ziyaret etti.

HENDEKLER HARABEYE ÇEVİRDİ

Tarihi Sur'da 28 Kasım 2015'te, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği, polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Adem Erdur'un şehit edildiği saldırının ardından 6 mahallede açılan hendeklerin kapatılması ve bölgenin teröristlerden temizlenmesi amacıyla operasyon başlatıldı. Operasyonda, bölge temizlenirken, teröristlerin açtığı hendekler, barikat ve el yapımı patlayıcılar tarihi bölgeyi harabeye çevirdi. Bölgenin yeniden ayağa kaldırılması, tarihi mekânların yeniden onarımı ve yıkılan yapıların yerine yeni evlerin inşası ile caddelerin yeniden peyzaj çalışmaları amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla "Sur İhya Projesi" başlatıldı. Cami ve kiliselerin içerisinde yer aldığı 21 tarihi mekândan 18'i restore edildi. Yine 150 dönüm yeşil alan üzerinde Millet Bahçesi yapılarak, bölgenin çehresi değişti.

CADDELERİ CIVIL CIVIL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen tarihi Sur'un en işlek caddeleri Gazi, Melik Ahmet ve İzzetpaşa ile tarihi Yanık Çarşı "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında yenilendi. 550 iş yerinin cephesi yenilenirken, turizm ve ticaret aksı olan 3 cadde, önemli bir çekim merkezi ve cazibe alanı haline geldi. Hendek döneminde harabeye dönen caddeler, yapılan çalışmalar sonucu Avrupa'nın ünlü caddelerini aratmıyor. Teröristlerin mahalleler de açtıkları hendek ve sokaklara döşedikleri el yapımı patlayıcılar nedeniyle ağır hasar gören ve yıkılan evlerin yerine yeniden tarihi dokuya uygun evler yapıldı.

(Sabah Gazetesi)

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