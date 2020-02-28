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28 Şubat 2020 Cuma 15:18:46 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 15:19:34

Diyarbakır annesi Saliha Mert: Bugün çok üzgünüz. Her şehit içime bir ateş düşürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle başlattıkları evlat nöbeti sürerken anne Saliha Mert "Şehit annelerinin yanındayız. Çok acı bir şey. Bugün çok üzgünüz, acımız çok fazla. Her şehit içime bir ateş düşürüyor" dedi.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 179. gününe girdi.

Annelerden Saliha Mert, eşinden ayrıldıktan sonra yaşadığı İstanbul'dan babaevi Bitlis'e döndüğünü ancak oğlunun orada kaldığını söyledi.

Oğlunun HDP'liler tarafından kandırıldığını belirten Mert, "HDP oğlumu gönderdi, başka kim gönderebilir ki? Oğlum onların elindeydi. HDP'ye çalışan gençler oğlumu gönderdiler." dedi.

Oğlu için eylemi sürdüreceğini dile getiren Mert, ömrü yettiği sürece HDP il binası önünden ayrılmayacağını kaydetti.

Mert, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasına ilişkin tepkisini dile getirerek, "Çok acı. Şehit annelerinin yerine kendimi koyuyorum daha da kötü oluyorum, başları sağ olsun. Rabb'im onlara sabır versin. Devletimizin başı sağ olsun. Şehit annelerinin yanındayız. Çok acı bir şey. Bugün çok üzgünüz, acımız çok fazla. Her şehit içime bir ateş düşürüyor." şeklinde konuştu.

Niğde'den ağabeyi Tuncay Oğuz için gelen Raife Taşdelen de annesinin hasta olması dolayısıyla eyleme kendisinin katıldığını anlattı.

"Ağabeyim zararsız biriydi, kandırıldı. Zorla dağa kaçırıldı." diyen Taşdelen, "Çocuklar HDP'nin aracılığıyla kaçırılıyorlar. HDP ağabeyimi getirsin. PKK ile iletişimdeler, çocukları dağa kaçıran onlar. Ağabeyimi istiyorum. Onu çok seviyorum, çok özledim. Onu burada bekliyorum. Buradan gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

İdlib'deki saldırıya tepki gösteren Taşdelen, "Bugün acımız büyük, şehitlerimiz var. Allah ailelerine sabır versin. Devletimizin, milletimizin başı sağ olsun." dedi.

(AA)

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