Diyarbakır Anneleri'nin çığlığı büyüyor

Vahide Çiftçi, 2017 yılında 12 yaşındayken kaçırılan kızı Özlem için Hakkâri’den gelerek eyleme katıldı.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin üçüncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu.



UMULU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR



Hacire Ana’nın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. HDP binası önünde oturan 58 aile, soğuk ve yağışlı havadan etkilenmemeleri için hayırseverler tarafından tahsis edilen çadırdaki bekleyişlerini 93'üncü gününde sürdürüyor. Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine bağlı Güvenlik köyünden gelen Vahide Çiftçi, 12 yaşındayken 15 Eylül 2017'de kaçırılan kızı Özlem için, dün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.



2 YILDIR HABER ALINAMIYOR



Diyarbakır'a kızına kavuşmak umuduyla geldiğini anlatan Vahide Çiftçi, “Kızım Özlem, 15 Eylül 2017'de akşam ablamın evine giderken, terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldı. Kızımı zorla götürdüler. Özlem'imi 12 yaşında kaçırdılar. 2 yıldır hiçbir haber almadım. Kızım okula gidiyordu. 6'ıncı sınıf öğrencisiydi. Ben buraya kızım Özlem'e kavuşmak için geldim. Kızımı istiyorum” dedi.