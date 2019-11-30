  • Bist 100
    106904
  • Dolar
    5,7511
  • Euro
    6,3401
  • Altın
    271,1090
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bursa’da, yüzde 50 zihinsel engelli 21 yaşındaki Tuğçe Poyraz’dan 6 gündür haber alınamıyor Bursa’da, yüzde 50 zihinsel engelli 21 yaşındaki Tuğçe Poyraz’dan 6 gündür haber alınamıyor
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
Su çekilmesi İznik Gölü'ndeki bazilikayı görünür hale getirdi Su çekilmesi İznik Gölü'ndeki bazilikayı görünür hale getirdi
İçişleri Bakanı Soylu: Orta Doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir İçişleri Bakanı Soylu: Orta Doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir
Çinli kadının cesedinin bulunduğu bölgeden geçen yol traktörle sürülmüş Çinli kadının cesedinin bulunduğu bölgeden geçen yol traktörle sürülmüş
Norik Höyük'teki buğday taneleri 4 bin 500 yıllık çıktı Norik Höyük'teki buğday taneleri 4 bin 500 yıllık çıktı
Beşiktaş Başkanı Çebi: Camiadan yardım alamazsam, dizlerimin üzerine çökerim Beşiktaş Başkanı Çebi: Camiadan yardım alamazsam, dizlerimin üzerine çökerim
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat Tanıtım Günleri'ne katıldı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat Tanıtım Günleri'ne katıldı
O Ses Türkiye blok özelliği nedir? O Ses Türkiye kaç blok hakkı var? O Ses Türkiye blok özelliği nedir? O Ses Türkiye kaç blok hakkı var?
Cerablus'ta bomba yüklü araçla saldırdılar Cerablus'ta bomba yüklü araçla saldırdılar
Oğlu şehit düşünce gönderdiği mektubu geri aldı Oğlu şehit düşünce gönderdiği mektubu geri aldı
Ergin Ataman'a büyük şok! Görevliler tarafından içeri alınmadı Ergin Ataman'a büyük şok! Görevliler tarafından içeri alınmadı
Van'da silahlı ve bıçaklı kavga: 7 yaralı Van'da silahlı ve bıçaklı kavga: 7 yaralı
Efsane Cuma'da 2 milyonu aşkın ürün satıldı Efsane Cuma'da 2 milyonu aşkın ürün satıldı
Türk-Alman potansiyeli yeni iş birliklerine kapı aralayacak Türk-Alman potansiyeli yeni iş birliklerine kapı aralayacak
Başkan Erdoğan: TANAP, Türkiye-Azerbaycan köklü dostluğunun sembolüdür Başkan Erdoğan: TANAP, Türkiye-Azerbaycan köklü dostluğunun sembolüdür
İstanbul konumuyla da bölgenin 'finansal merkezi' olacak İstanbul konumuyla da bölgenin 'finansal merkezi' olacak
Türkiye yeniden Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyesi Türkiye yeniden Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyesi
TANAP projesi nedir, TANAP açılımı nedir? TANAP hangi illerden geçiyor? TANAP projesi nedir, TANAP açılımı nedir? TANAP hangi illerden geçiyor?
Yerli ilaç startup şirketi 5 milyon liralık değerleme aldı Yerli ilaç startup şirketi 5 milyon liralık değerleme aldı
OSTİM Teknopark 2023'e kadar 10 milyon dolarlık ihracat hedefliyor OSTİM Teknopark 2023'e kadar 10 milyon dolarlık ihracat hedefliyor
İhracatın yükünü 'kara taşıtları' çekti İhracatın yükünü 'kara taşıtları' çekti
ÖSYM YDS giriş belgesi indirme sayfası: YDS sınavı ne zaman saat kaçta? ÖSYM YDS giriş belgesi indirme sayfası: YDS sınavı ne zaman saat kaçta?
HIV tedavisinde 1-3 ayda bir enjekte edilecek yeni ilaçlar yolda HIV tedavisinde 1-3 ayda bir enjekte edilecek yeni ilaçlar yolda

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Kasım 2019 Cumartesi 16:27:31 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 16:28:21

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

TÜRKAB Genel Başkanı Arslan, "Birlik olarak 40 yıldır süren, yaklaşık 30 binin üzerinde vatandaşımızı toprağa verdiğimiz bu terör belasına, Diyarbakır annelerimizin haykırışına, evlatlarını istemesine bizler de eşlik ediyoruz." dedi.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.

Anneleri, Ankara'dan Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) ve Malatya'dan gelen 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Kadın Kolları üyeleri ziyaret ederek destek mesajı verdi.

TÜRKAB Genel Başkanı Sait Ali Arslan, Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Gülizar Akman ve Batman İl Başkanı Şehmus Temiz ile annelere destek ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

"Birlik olarak 40 yıldır süren, yaklaşık 30 binin üzerinde vatandaşımızı toprağa verdiğimiz bu terör belasına, bu terör illetinden, Diyarbakır annelerimizin haykırışına, evlatlarını istemesine bizler de eşlik ediyoruz." diyen Arslan, Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını belirtti.

Kardeşliğe halel getiren herkesin ellerini kırmak ve ülkede huzuru sağlamak için Diyarbakır anneleriyle beraber olduklarını anlatan Arslan, "İnşallah en yakın zamanda huzur dolu günler bizi bekliyor." dedi.

Malatyalı annelerden mektup

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Kadın Kolları üyeleri de ziyarette, Malatyalı annelerin gönderdiği mektupları oturma eylemi yapan annelere teslim etti.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Alpaslan, Malatyalı annelerin selamı ve desteklerini ilettiklerini, evlat nöbeti tutan annelere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Daha önce de anneleri ziyaret ettiklerini dile getiren Alpaslan, annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını temenni etti.

Annelerin yanında olmaya özen göstereceklerini ifade eden Alpaslan, şöyle dedi:

"Sonuna kadar annelerimizin yanındayız. Bu annelerin evlatları dağa kaldırılıyor. Biz toplum, sivil toplum kuruluşu ve anne olarak buna sessiz kalamayız. Çocukların kandırılarak dağa kaldırılıp, farklı yerlerde esir bırakılmalarını doğru bulmuyoruz. Kesinlikle buna karşıyız. Her zaman takipçisi olduk, takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin genç nesli, geleceğimiz böyle heba olmamalı. Bunlar bizi çok üzüyor."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ