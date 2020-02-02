Diyarbakır annelerine bir aile daha katıldı

Soğuk havaya rağmen evlatları için bekleyişini sürdüren anneler, bir yandan da Elazığ'daki depremzedeler için atkı, bere, çorap ve eldiven örmeye devam ediyor.

- "Onlar çocuk, her şeyi anlamıyor"

Oğlu Caner için Siirt'in Baykan ilçesinden eyleme katılan anne Aysel Erol, 17 yaşındaki oğlunun Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde markette çalıştığı sırada ortadan kaybolduğunu, ona kavuşmak için eylem yapan annelere katıldığını söyledi.

"Bu acılara artık bir son verilsin." diyen Erol, şöyle konuştu:

"HDP'liler, herkesin evini yıktı, boynunu bükük bıraktı. Artık buna bir son vermeliyiz. Evlatlarımız için direneceğiz. Evlatlarımızı istiyoruz, alana kadar da gitmeyeceğiz. Kim evladından vazgeçiyor ki biz geçelim. Biz onları hangi güçlüklerle büyüttük, bugünlere getirdik. Onların da bir hayatları, bir düzenleri olsun diye büyüttük. Onların alması için büyütmedik. Aldılar götürdüler. Kandırıldılar. Onlar çocuk, her şeyi anlamıyor."

- "HDP'den oğlumu istiyorum"

Oğlu Fatih için eylemde yer alan anne Sevdet Demir de 153 gündür HDP İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdürdüklerini anımsatarak, "Son nefesimi verene kadar buradayım. Oğlumu çok özledim. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Oğlumu versinler, benden ne istiyorlar? Ben onlar için oğlumu büyütmedim. Çocuğumu doya doya görmedim. HDP'den oğlumu istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA