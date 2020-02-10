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10 Şubat 2020 Pazartesi 14:33:15 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 14:34:49

Diyarbakır annelerinden Fatma Bingöl: Hepimizin çocukları bir gün çıkıp gelecek

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle başlattıkları evlat nöbeti 161'inci gününde devam ederken annelerden Fatma Bingöl "Evlatlarımızı almadan buradan gitmek yok. İnşallah hepimizin çocukları bir gün çıkıp gelecek" dedi.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 161'inci gününe girdi.

Soğuk havaya rağmen eylemlerini sürdüren annelerden Fatma Bingöl, yaptığı açıklamada, evlatlarına kavuşmak istediklerini söyledi.

"Evlatlarımızı almadan buradan gitmek yok." diyen Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Canımı ortaya koydum, canımdan vazgeçtim, evladımın peşinden koştum. Beni çocuklarımla tehdit ettiler. 'Çocuklarını öldüreceğiz, kaleminiz kırıldı' diye tehdit aldık. HDP'liler bizi tehdit etti. Kimseden korkmuyorum, buradayım. Kimseye pabuç bırakmam. Evladımı aramaya çıktıysam, onu almadan buradan gitmem."

Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan ve ailesine kavuşanların kendileri için umut olduğuna işaret eden Bingöl, "İnşallah hepimizin çocukları bir gün çıkıp gelecek. Allah'ın izniyle çocuklarımıza kavuşmadan buradan gitmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı ile görüştüklerini dile getiren Bingöl, "Allah onları başımızdan eksik etmesin. Rabb'im onların yar ve yardımcısı olsun. Önce Allah'a sonra devlete güveniyoruz." şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz"

Anne Songül Altıntaş da 5 yıl önce kaçırılan oğluna büyük özlem duyduğunu belirtti.

Oğluna hasret kaldığını aktaran Altıntaş, "Siz Kürtlere zulüm ediyorsunuz. Zorluklarla büyüttüm, onlar alıp çocuğumu götürdüler. Oğlumu çok özledim. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Oğlumu istiyorum. Oğlumu almadan bu çadırın dışına adım atmıyorum." diye konuştu.

Anne Sebiha Balta da Zazaca yaptığı konuşmada, çocuğuna kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu bildirdi.

"Çocuğum için burada oturuyorum. Çocuklarımızı götürüp, bize darbe vuruyorlar. Sonuna kadar oturmaya devam edeceğiz. Bu zalimler çocuklarımızı götürdü." ifadelerini kullanan Balta, 5 yıldır çocuğundan haber alamadığını, büyük sıkıntılarla büyüttüğü oğluna kavuşmak istediğini kaydetti.

(AA)

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