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25 Ekim 2019 Cuma 12:35:49 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 12:36:55

Diyanet İşleri Başkanlığı: Türkiye'ye hac ambargosu yok

Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye 3 yıl boyunca hac ambargosu uygulayacağı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve 2020 yılında hacı adayı sayısının 3 bin 500 kişi artırılması için çalışıldığı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye 3 yıl boyunca hac ambargosu uygulayacağı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı, 2020 yılında hacı adayı sayısının 3 bin 500 kişi artırılması için çalışıldığı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye 2020 ile 2022 yılları arasında hac ambargosu uygulayacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını belirterek "Bu iddialar tamamen asılsız paylaşımlar, doğru bilgi değil. Tamamen bilgi kirliliğinden oluşan paylaşımlar. Başkanlık olarak 2020 hac organizasyonu için şu anda tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığıyla görüşmelere devam edildiğini aktaran Bircan, bütün İslam ülkeleri gibi Türkiye'de de 2020 haccı için ön kayıt alınacağını, hac kurasının çekileceğini ve kafilelerin oluşturulacağını anlattı.

Bircan, Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye ayrılan hac kotasının artırılmasına yönelik çalışmalara işaret ederek şunları söyledi:

"Vatandaşımızın hacca yoğun bir talebi var. Suudi Arabistan hükümeti, aldığı karar gereği, ki bu sadece Türkiye değil bütün ülkelere yönelik karar, ülke nüfuslarının binde biri oranında bir kota uyguluyor. Malum olduğu üzere bizim ülke nüfusumuz daha önceki yıllarda 80 milyondu ama şu an 83 milyon 500 bine yaklaştı. Suudi Arabistan'ın ilgili makamlarına nüfusumuzun 83 milyon 500 bin olduğunu bildirdik. Dolayısıyla kontenjanımızın 80 binden 83 bin 500'e çıkarılması için yoğun bir çaba içerisindeyiz."

"Umre turları tercih edilirken araştırılması gerekiyor"

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Derneğince, vatandaşların umre ziyaretini daha iyi bir şekilde yapabilmesi noktasında ciddi gayret gösterildiğini belirten Bircan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza uyarımız, Başkanlığımızın belirlediği turları veya Başkanlığımızla anlaşma ve sözleşme imzalayan firmaları tercih etmeleridir çünkü umre bir ibadettir. Bu ibadeti vatandaşımızın gönül huzuruyla yapması gerekiyor. Vatandaş ucuz diye herhangi bir firmaya gittiğinde bazen hizmet noktasında bir sıkıntı yaşayabiliyor. Umre turlarını tercih ederken ince bir araştırma içerisinde olması gerekiyor. Hangi turla gideceği, bu turun kendisine vermiş olduğu hizmetlerin ne olduğunu iyice araştırdıktan sonra kayıt yaptırsınlar. Vatandaşlarımız şu an yoğun bir şekilde hem acentelerimize hem de Diyanet İşleri Başkanlığımıza kayıt yaptırmaktadır. Kayıt sayısı şu anda 40 bine yaklaştı."

(AA)

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