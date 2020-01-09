Diyanet 2020 hac kura çekimi sona erdi. Diyanet gov tr hac kura sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı konuşmasından sonra kura çekimine başladı. 2020 hac kurası çekimi Ankara ilinden başladı. Hac kura sonuçları isim olarak Ankara'nınki açıklanacak. Ardından Adana iline geçilecek ve sırayla tüm illerin çekilişi gerçekleşecek. Ancak diğer illerin isim listeleri yayınlanmayacak. 2020 Hac kayıtlarında bulunan adaylar heyecanla sonuçlara kilitlendi. Diyanet 2020 hac kura çekimi 3-4 saat sürdü. Diyanet gov tr hac kura sonuçları akşam saat 21:00'de sorgulanabilecek..

DİYANET 2020 HAC KURA ÇEKİMİ

Kura sonucunda 83 bin 430 Hacı adayı belirlenecek. Diyanet, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının kura sonuçları bugün açıklanacak.

2020 Hac kuraları, bugün saat 10:00’da Diyanet Başkanlığı'nın konferans salonunda çekildi. Diyanet 2020 Hac kura çekilişi kamuoyuna açık yapıldı. Kurada 83 bin 430 Hacı adayı belirlendi.

2020 Hac kuraları sonuçlarına, aynı gün saat 21.00'den itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek.

Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.