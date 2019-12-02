Dişleri fırçalamak kalbi koruyor

  • Bist 100
    107842
  • Dolar
    5,7566
  • Euro
    6,3379
  • Altın
    270,0220
İstanbul
4 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hac kaydı sorgulama: 2020 Hac kontenjanı ne kadar oldu? Hac kayıtları ne zaman bitiyor? Hac kaydı sorgulama: 2020 Hac kontenjanı ne kadar oldu? Hac kayıtları ne zaman bitiyor?
Kasım ayı enflasyon oranı 2019 açıklandı mı? Kasım ayı enflasyon oranı 2019 nedir? Kasım ayı enflasyon oranı 2019 açıklandı mı? Kasım ayı enflasyon oranı 2019 nedir?
Karaman'ın Sturridge'i oynatmaması kafalarda soru işareti bıraktı Karaman'ın Sturridge'i oynatmaması kafalarda soru işareti bıraktı
Son Dakika... 2020 hac kontenjanı belli oldu Son Dakika... 2020 hac kontenjanı belli oldu
İngiltere'de Türk'e saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı İngiltere'de Türk'e saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika... Katil Esed rejimi pazar yerlerini vurdu: 14 masum sivil hayatını kaybetti Son Dakika... Katil Esed rejimi pazar yerlerini vurdu: 14 masum sivil hayatını kaybetti
İngiltere'de Türk'e saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı İngiltere'de Türk'e saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı
Katil İsrail güçleri 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı Katil İsrail güçleri 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Faiz indirimleri son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Faiz indirimleri son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir
Kasımda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti Kasımda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny'e Real Betis talip oldu Beşiktaş'ın yıldızı Elneny'e Real Betis talip oldu
Yeni AB Komisyonu’nu yeni sorunlar ve iç çekişmeler bekliyor Yeni AB Komisyonu’nu yeni sorunlar ve iç çekişmeler bekliyor
Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor
Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı
Galatasaray'da Falcao müjdesi Galatasaray'da Falcao müjdesi
ABD'li fast-food devi KKTC'de Rum ambargosunu deldi ABD'li fast-food devi KKTC'de Rum ambargosunu deldi
'2019 Altın Top' ödülü Paris'te sahibini bulunuyor '2019 Altın Top' ödülü Paris'te sahibini bulunuyor
Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplandı ilk teklifler yapıldı Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplandı ilk teklifler yapıldı
Hafter'in sözde dışişleri bakanından 'İsrail'le normalleşme' sinyali Hafter'in sözde dışişleri bakanından 'İsrail'le normalleşme' sinyali
Bakan Kurum: Guterres iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye'yi destekliyor Bakan Kurum: Guterres iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye'yi destekliyor
Yurtta sulh konseyi üyeleri yeniden hakim karşısında Yurtta sulh konseyi üyeleri yeniden hakim karşısında
Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
Karla kaplanan Çıldır'da kartpostallık görüntüler oluştu Karla kaplanan Çıldır'da kartpostallık görüntüler oluştu
Trafik kazasında yaşamını yitiren hentbolcular için okullarında tören Trafik kazasında yaşamını yitiren hentbolcular için okullarında tören

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Aralık 2019 Pazartesi 13:36:54 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 13:47:34

Dişleri fırçalamak kalbi koruyor

Bilim insanları tarafından yapılan son araştırmaya göre, diş fırçalamak kalp yetmezliği risklerini azaltıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde (ESC) yayımlanan bir araştırmaya göre, diş fırçalamanın, atriyal fibrilasyon ve kalp yetmezliği risklerinin düşük olmasıyla bağlantılı olduğu keşfedildi.

Daha önce yapılan araştırmalarda, zayıf ağız hijyeninin kandaki bakterilere yol açtığını, vücutta iltihaplanmaya neden olduğunu, enflamasyon atriyal fibrilasyon (düzensiz kalp atışı) ve kalp yetmezliği risklerini artırdığı (kalbin kan pompalama veya gevşeme ve kanla doldurma yeteneği bozulur) kanıtlanmıştı. Bu çalışmada bilim insanları ağız hijyeni ile bu iki durumun ortaya çıkışı arasındaki bağlantıyı incelemiş ve diş fırçalamanın kalp yetmezliği risklerini azalttığını kanıtladılar.

Çalışmada, 40-79 yaşları arasındaki Kore Ulusal Sağlık Sigortası Sistemi'ne kayıtlı 161 bin 286 katılımcısının atriyal fibrilasyon veya kalp yetmezliği öyküsü içermemiştir. Katılımcıların, .boy, kilo, laboratuvar testleri, hastalıklar, yaşam tarzı, ağız sağlığı ve ağız hijyeni davranışları hakkında bilgi toplandı.

10.5 yıllık takip sırasında, 4 bin 911 (% 3.0) katılımcıda atriyal fibrilasyon ve 7 bin 971 (% 4.9) katılımcıda kalp yetmezliği geliştirmiştir.

Günde üç veya daha fazla kez diş fırçalamak yüzde 12'lik daha düşük kalp yetmezliği riski ile ilişkilendirilmiştir.

Bulguların yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, düzenli egzersiz, alkol tüketimi, vücut kitle indeksi ve hipertansiyon gibi komorbiditeler gibi birçok faktörden bağımsız olduğu da açıklandı.

Araştırmacılar, sık diş fırçalamanın dişler ve diş etleri arasında yaşayan bakterileri azalttığı ve böylece kan dolaşımına geçmesini önlediği kanısındalar.

Seul, Kore Ewha Womans Üniversitesi'nden kıdemli yazar Dr. Tae-Jin Song, analizin bir ülke ile sınırlı olduğunu ve gözlemsel bir çalışma olarak nedensellik kanıtlamadığını belirtti. Ancak Song, "Uzun süre boyunca bulgularımıza güç katan büyük bir grup ile çalıştık." ifadesinde bulundu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ