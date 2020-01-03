03 Ocak 2020 Cuma 20:43:48 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 20:56:01
Dışişleri'nden çok önemli seyahat uyarısı!
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı
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