  • Bist 100
    108011
  • Dolar
    5,8068
  • Euro
    6,4449
  • Altın
    274,0530
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Merve Özbey merdivenden yuvarlandı! Ayak parmakları kırıldı Merve Özbey merdivenden yuvarlandı! Ayak parmakları kırıldı
Otoda yıl sonu fırsatı Otoda yıl sonu fırsatı
Ortak altyapıyla Türkiye kazanır Ortak altyapıyla Türkiye kazanır
Emekliye 2 kat ek ödeme Emekliye 2 kat ek ödeme
Yaşlı kıta yerlerde Yaşlı kıta yerlerde
Dışişleri Bakanlığı'ndan yeşil ve gri pasaport açıklaması Dışişleri Bakanlığı'ndan yeşil ve gri pasaport açıklaması
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ceren'in katili Özgür Arduç'un yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı! O anları anlattılar Ceren'in katili Özgür Arduç'un yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı! O anları anlattılar
Emekli banka müdürü yol ortasında ölü bulundu Emekli banka müdürü yol ortasında ölü bulundu
Efektif golcü Efektif golcü
Emre bağlasan durmaz Emre bağlasan durmaz
Altyapı umut saçıyor Altyapı umut saçıyor
Sekidika harekatı Sekidika harekatı
Başkan Erdoğan: Bu şahsın ödüle layık görülmesi, utanç vericidir Başkan Erdoğan: Bu şahsın ödüle layık görülmesi, utanç vericidir
'Son düdüğe kadar savaşacağız' 'Son düdüğe kadar savaşacağız'
ABD'den eski Suudi İstanbul Başkonsolosuna 'Cemal Kaşıkçı' yaptırımı ABD'den eski Suudi İstanbul Başkonsolosuna 'Cemal Kaşıkçı' yaptırımı
Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na silahlı saldırı Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na silahlı saldırı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Nobel ödülünün saygınlığına gölge düşürmüştür AK Parti Sözcüsü Çelik: Nobel ödülünün saygınlığına gölge düşürmüştür
Skandal Nobel ödülüne Türkiye'den sert tepki Skandal Nobel ödülüne Türkiye'den sert tepki
Terim: Falcao maçın tamamını çıkaramaz Terim: Falcao maçın tamamını çıkaramaz
Kadro dışı bırakılmıştı! Başacıkoğlu, Kayserispor'a veda etti Kadro dışı bırakılmıştı! Başacıkoğlu, Kayserispor'a veda etti
Fahrettin Altun'dan 'Orhan Pamuk' iddialarına yanıt Fahrettin Altun'dan 'Orhan Pamuk' iddialarına yanıt
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo İstanbul'da Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo İstanbul'da
Finlandiya'da yeni hükümet kuruldu! Sanna Marin dünyanın en genç başbakanı oldu Finlandiya'da yeni hükümet kuruldu! Sanna Marin dünyanın en genç başbakanı oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Aralık 2019 Salı 23:44:43 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 23:45:36

Dışişleri Bakanlığı'ndan yeşil ve gri pasaport açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk hizmet ve hususi pasaportlarının, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) dâhilinde onay almaları gerekeceği yönünde yayımlanan haberlere ilişkin, "ETIAS sisteminin hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza uygulanmayacağı bir kez daha teyit edilmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk hizmet ve hususi pasaportlarının, ETIAS dâhilinde onay almaları gerekeceği yönünde yayımlanan haberler hakkında gelen soruya, "Basında, Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği yönünde haberlerin yayımlandığı görülmüştür. Esasen, 2018 yılında kabul edilen ve 2022 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan ETIAS sisteminin Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşlarımıza uygulanmaması, zamanında AB makamları nezdinde gerçekleştirdiğimiz girişimler neticesinde sağlanmıştı" ifadelerini kullandı.

'AKSİ YÖNDEKİ HABERLERE İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR'

Aksoy, konuşmasında şunları kaydetti:

"Yine benzer haberlerin geçtiğimiz günlerde basında tekrar yer alması üzerine, AB Komisyonu nezdinde yapılan girişim sonucunda, ETIAS sisteminin hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza uygulanmayacağı bir kez daha teyit edilmiştir. Bu çerçevede, son dönemde basında çıkan aksi yöndeki haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ