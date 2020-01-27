27 Ocak 2020 Pazartesi 18:59:02 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 19:00:21
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkilinin Suriye ve İdlib konularını ele aldığı aktarıldı.
AA
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