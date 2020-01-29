29 Ocak 2020 Çarşamba 18:26:54 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 18:33:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı El Maliki ABD'nin Ortadoğu planını ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Maliki ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
AA
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