Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler?

Diriliş Osman hangi kanalda olacak? Diriliş Osman oyuncuları 2019 araştırmaları yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Diriliş Osman oyuncuları da gündemin en çok araştıırlan konu başlıkları arasında yer alıyor. Diriliş Osman dizisinin yapımcı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada merakla beklenen dizinin yayınlanacağı kanalı duyurdu. Diriliş Osman son dakika açıklamasına ve Diriliş Osman dizisi hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

DİRİLİŞ OSMAN HANGİ KANALDA OLACAK?

Başrolünde Burak Özçivit'in oynayacağı Diriliş Osman bu yıl ekrana gelecek. Yapımcı Mehmet Bozdağ, sosyal medya adresinden dizinin yeni kanalını duyurdu. Bozdağ, “Diriliş serimiz ‘Diriliş Osman' olarak bu sezon ATV' de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu. Ertuğrul Bey karakterini yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan canlandırıyordu.

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCULARI 2019

Diriliş Osman dizisinde Osman beyin hikayesinin 10’lu yaşlardan itibaren ekrana yansıyacak. Bu dönemde ise Ertuğrul Gazi karakteri de dizide devam edecek. Yavaş yavaş dizi Ertuğrul Gazi döneminden Osman Bey dönemine geçiş yapacak. Osman Bey dönemi çekimlerinde Osman Beyi Burak Özçivit canlandıracak. Diriliş Osman'ın kadrosuna çok önemli isimlerin katılacağı önümüzdeki günler bu isimlerin dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından açıklanacağı öğrenildi.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman'ın ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor.

OSMAN BEY KİMDİR?

İlk Osmanlı kaynaklarına göre Anadolu’ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi’nin oğludur. İbn Battûta adını Osmancuk şeklinde de verir. Ailenin menşei ve şeceresi kaynaklarda farklı şekillerde kayıtlıdır. Osman’ın babası Ertuğrul’a bağlı aşiretin Sultanöyüğü (Sultanönü)-Eskişehir bölgesinde sınır (uç) hattının en ileri kesiminde Söğüt’e nasıl ve ne zaman geldiği hakkındaki rivayet belirsizdir ve yanlış hâtıralar içerir.

V. yüzyıl Osmanlı kaynaklarından Neşrî’deki bir kayıtta Ertuğrul’un, aşiretiyle Sürmeli Çukur’a (Aras vadisi) kadar Anadolu ve Azerbaycan’da dolaştıktan sonra gelip Engüri’ye (Ankara) yakın Karacadağ’a indiği anlatılır (bugün Ankara’nın güneyindeki Karacadağ eteğinde tipik bir Türkmen köyü olan Yaraşlı vardır; buranın eski adı Gülşehri’dir; bu dağ üzerinde Karacadağ yaylasında Antikçağ’a ait önemli şehir arkeolojik araştırmalara konu olmuştur)