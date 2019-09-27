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27 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 01:36:34

Direnişe destek artıyor

Dağa kaçırılan çocuklarını terör örgütünün pençesinden kurtarmak için Diyarbakır’da 24 gündür oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 46’ya yükseldi.

PKK’nın siyasi kolu HDP tarafından dağa kaçırılan oğlu için partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar, kayıp annelerine çağrıda bulunmuştu. Akar’ın çağrısının ardından harekete geçen aileler, evlatlarını terör örgütünün pençesinden kurtarmak için, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. 24. gününü geride bırakan eyleme katılımlar sürüyor. 

DİZLERİMİN BAĞI ÇÖZÜLÜYOR 

Ailelerin sayısı, 2014'te PKK tarafından 18 yaşında kaçırılan oğlu Azat Çak (23) için Batman'dan gelen Zehra Çak’la 46’ya yükseldi. Kayıp oğlundan haber alamayan acılı anne Çak, gözyaşı dökerek, açıklamaya yapamayacağını söyledi. Annelere dün Tunceli'den gelen Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri destek ziyaretinde bulundu. Memur-Sen İl Temsilcisi Bülent Kar, “Çocuğum bir gün ateşleniyor, sabaha kadar bekliyorum. Burada anneler var, yıllardır çocuğundan 'ölü müdür sağ mıdır' haber alamıyor. Ne durumda bilmiyor. İnsan kendini onların yerine koyunca dizlerinin bağı çözülüyor” dedi. 

Malatya’da STK temsilcileri düzenledikleri gösteriyle, 24 gündür eylem yapan annelere destek verdi.  

KATILIMLARI ENGELLEYECEK 

Annelere destek için ülke çapında gösteriler de sürüyor. Malatya'da, sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır Anneleri'ne basın açıklamasıyla destek verdi. “Malatya Sivil Toplum Platformu” adı altında toplanan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Gülten Benli, “Bu eylemin, karanlık emelleri uğruna ailelerinden koparılarak devletimizin askeriyle polisiyle karşı karşıya getirilen binlerce gence yenilerinin katılmasını engelleyeceği gibi dağa kaçırılanların da serbest bırakılmasına vesile olacağını umut ediyoruz.”

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