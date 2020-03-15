Diplomatik misyon temsilciliklerine koronavirüs önlemleri konusunda bilgilendirme

Sağlık Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığına gönderilen yazıda, tüm dünyada artış gösteren yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler ve diplomatik misyonlar tarafından alınması tavsiye edilen ilave tedbirlere ilişkin söz konusu temsilcilikler tarafından artan oranda bilgi talep edildiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşür, kitapçık, konuya ilişkin sağlık kuruluşları ve karantina merkezleri irtibat bilgileri ile bilgilendirme yararlı olacak hususların, yabancı personele iletilmesinin talep edildiği vurgulandı.

Alo 184 hattı 24 saat boyunca devrede



Türkiye'de yaşayan diplomatik statü sahibi ya da uluslararası kuruluşlarda görevli yabancı personellerden yurt dışı seyahati öyküsü olan ya da yurt dışına seyahat edenlerle temas edenlerin, son 14 gün içinde gelişen ateşle birlikte öksürük ya da nefes darlığı olması durumunda, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri istendi.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 hattından Bakanlığa ulaşan çağrılarda, 7 gün 24 saat yabancı dilde hizmet veren personeller tarafından da gerekli hizmetin sağlanmakta olduğu kaydedildi.

(AA)