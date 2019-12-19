Dilovası'nda çevre kirliliği

Tehlikeli madde ve evsel atık taşıma firmasına ait vidanjörü kullanan şoför ise fabrikanın atık sularını aldığı, kantarına girdiği ve suları dereye boşalttığı her anı cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, atık suları vidanjörle çekerken, firmanın ve fabrikanın durumdan haberinin olduğunu söyleyen şoför, kaçak döküm yaptıklarını da belirterek evrakı gösterdi. Sık sık çevre katliamıyla gündeme gelen ilçede, geçen ay çevreye kötü kokular yayılması üzerine harekete geçen ekipler, geceleri rögarlardan kanalizasyon sistemine kimyasal atıkları boşaltan vidanjörler tespit etmiş, lisansı olmayan araçlarla, kimyasal maddeleri izinsiz ve kaçak döken firmaya bir milyon 860 TL ceza kesmişti.