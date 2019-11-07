Dilencilerin yer kavgası

Seyhan ilçesinde, trafik ışıklarında duraklayan araçlardan para isteyerek dilenen, biri erkek 2 dilenci arasında yer yüzünden tartışma çıktı. Yoldan geçen bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Bu sırada kadın dilenci kendisini görüntüleyen vatandaşa “Canım ağabeyim beni kurtar’’ diye seslenerek “Bu adam burası benim bölgem diyerek beni buradan kovuyor” dedi. Bu iddiayı kabul etmeyen erkek dilenci ise yaşlı kadına tepki göstererek, “Yalan söylüyor ağabey. Ben 20 yıldır buradayım. Burası benim yerim. Burada herkes ekmeğini kazanır. Burada durmasın. Trilyonluk ağabey bu” dedi. İkiliyi olay yerine gelen polis bölgeden uzaklaştırdı.