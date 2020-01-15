Dikkat! Grip can aldı

BAKANLIĞIN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

İki kız çocuğunun kısa aralıklarla hastaneye hayatını kaybetmiş şekilde getirildiğini belirten Uzman Doktor Nilüfer Şenbecerir, “Ölümlerin gribal enfeksiyonlarla ilgili olduğunu düşünüyoruz” dedi. Gribin birçok çeşidi olduğunu vurgulayan Şenbecerir, iki ölümle ilgili Sağlık Bakanlığı’nın inceleme yaptığını söyledi.

ATEŞ, BULANTI VE KUSMAYA DİKKAT

“Kesin olarak domuz gribi diyemiyoruz, araştırmalar devam ediyor” diyen Dr. Şenbecerir, ateş, bulantı, kusma olduğu zaman önce Aile Sağlık Merkezi'ne daha sonra hastanelere başvurulması gerektiğini ifade etti. Havaların soğuduğu bu dönemde çocuklar ve yaşlılar için daha dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN

Uzmanlar, üç dört yılda bir daha şiddetli şekilde insanları etkileyen domuz gribinden el hijyeni gibi basit önlemlerle korunmanın ve istirahat etmenin önemli olduğunu belirtti.

• Yüksek ateş, halsizlik, şiddetli eklem ağrıları, şiddetli boğaz ağrısı, öksürük ve mide bulantısıyla kendini gösteriyor.

• Ateş 38 derece ve üzerine yükseldiyse mutlaka doktora başvurun.Gerekirse maskeyle dolaşın.

• Antibiyotikler bu virüsler üzerinde etkili değildir. Bu hastalığa özgü ilaçlar doktor kontrolünde kullanın.

• Ateşli hasta olanlar çocuklar okula, çalışanlar da işe gitmeyip dinlenmeli. C vitamini yüksek meyveleri tüketilmeli.

• Kış aylarında tokalaşmaktan uzak durun. Evi sık sık havalandırın. Malzemeleri hasta kişilerle ortak kullanmayın.