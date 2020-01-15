Dikkat! Grip can aldı

  • Bist 100
    121233
  • Dolar
    5,8905
  • Euro
    6,5610
  • Altın
    291,8840
İstanbul
3 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş kupada Erzurumspor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler Beşiktaş kupada Erzurumspor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler
TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır 2020? TOKİ başvurusu bugün saat kaça kadar yapılır? TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır 2020? TOKİ başvurusu bugün saat kaça kadar yapılır?
Adis Jahovic'ten Guilherme'ye övgü dolu sözler: Beşiktaş'ta banko oynar Adis Jahovic'ten Guilherme'ye övgü dolu sözler: Beşiktaş'ta banko oynar
Galatasaray, Juan Jesus'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı Galatasaray, Juan Jesus'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı
Küçük çocuğu vücudunun bir çok yerini ısıran 15 köpeğin elinden duyarlı bir vatandaş kurtardı Küçük çocuğu vücudunun bir çok yerini ısıran 15 köpeğin elinden duyarlı bir vatandaş kurtardı
Son hali inanılmaz! Hurda aracı bakın en hale getirdi Son hali inanılmaz! Hurda aracı bakın en hale getirdi
Yaz tatili ne zaman başlayacak? İkinci dönem ara tatil ne zaman? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İkinci dönem ara tatil ne zaman?
SSK SGK ve Bağ-Kur 2020 Ocak ayı ek ödemeli güncel emekli maaş ne kadar olacak? SSK SGK ve Bağ-Kur 2020 Ocak ayı ek ödemeli güncel emekli maaş ne kadar olacak?
CHP Ankara İl Başkanı Güvener: Parti işleri balıkçıda değil il binasında tartışılır CHP Ankara İl Başkanı Güvener: Parti işleri balıkçıda değil il binasında tartışılır
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mergim Berisha'nın menajeri İstanbul'a geldi! Fenerbahçe'nin gündemindeki Mergim Berisha'nın menajeri İstanbul'a geldi!
Devlet memurları ve sözleşmeli personeller dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı Devlet memurları ve sözleşmeli personeller dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ufuk Sarıca'dan Larkin açıklaması: Ben de bir an önce Larkin'in TC statüsüne geçmesini bekliyorum Ufuk Sarıca'dan Larkin açıklaması: Ben de bir an önce Larkin'in TC statüsüne geçmesini bekliyorum
Trump Apple'a çok kızgın: Katillerin telefon kilidini açmıyorlar! Trump Apple'a çok kızgın: Katillerin telefon kilidini açmıyorlar!
Hamit Altıntıop: Hayatımın maçını Galatasaray formasıyla oynadım Hamit Altıntıop: Hayatımın maçını Galatasaray formasıyla oynadım
Juventus'tan Merih Demiral için büyük seferberlik! Juventus'tan Merih Demiral için büyük seferberlik!
CHP'li vekilin yasak aşk skandalında ikinci perde: Eşimle birlikte olup 250 bin liramı aldı CHP'li vekilin yasak aşk skandalında ikinci perde: Eşimle birlikte olup 250 bin liramı aldı
Galatasaray kupada Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri Galatasaray kupada Çaykur Rizespor deplasmanında! İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri
Rusya’dan yeni karar! Suriyelilerin eve dönüşünde yeni rota Rusya’dan yeni karar! Suriyelilerin eve dönüşünde yeni rota
Esed rejimi İsrail'in T-4 askeri hava üssüne saldırdığını iddia etti Esed rejimi İsrail'in T-4 askeri hava üssüne saldırdığını iddia etti
Galatasaray'da sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru'dan müjdeli haber Galatasaray'da sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru'dan müjdeli haber
Beşiktaş, Kanada'dan Atiba için gelen 700 bin Euro'luk teklifi reddetti Beşiktaş, Kanada'dan Atiba için gelen 700 bin Euro'luk teklifi reddetti
Yerli otomobilde çok konuşulacak uçak detayı! Yerli otomobilde çok konuşulacak uçak detayı!
Mbaye Diagne, Galatasaray'a geri dönüyor Mbaye Diagne, Galatasaray'a geri dönüyor
Türkiye'nin konuşmuştu Hasan madde bağımlısı çıktı Türkiye'nin konuşmuştu Hasan madde bağımlısı çıktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 19:34:15

Dikkat! Grip can aldı

Uzmanlar grip salgınının ölümcül olabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü’nde hayatını kaybeden 2 ve 4 yaşındaki iki çocukla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Çocukların ölümünde domuz gribi şüphesi ortaya çıktı. 

BAKANLIĞIN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

İki kız çocuğunun kısa aralıklarla hastaneye hayatını kaybetmiş şekilde getirildiğini belirten Uzman Doktor Nilüfer Şenbecerir, “Ölümlerin gribal enfeksiyonlarla ilgili olduğunu düşünüyoruz” dedi. Gribin birçok çeşidi olduğunu vurgulayan Şenbecerir, iki ölümle ilgili Sağlık Bakanlığı’nın inceleme yaptığını söyledi. 

ATEŞ, BULANTI VE KUSMAYA DİKKAT 

“Kesin olarak domuz gribi diyemiyoruz, araştırmalar devam ediyor” diyen Dr. Şenbecerir, ateş, bulantı, kusma olduğu zaman önce Aile Sağlık Merkezi'ne daha sonra hastanelere başvurulması gerektiğini ifade etti. Havaların soğuduğu bu dönemde çocuklar ve yaşlılar için daha dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. 

ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN

Uzmanlar, üç dört yılda bir daha şiddetli şekilde insanları etkileyen domuz gribinden el hijyeni gibi basit önlemlerle korunmanın ve istirahat etmenin önemli olduğunu belirtti. 

• Yüksek ateş, halsizlik, şiddetli eklem ağrıları, şiddetli boğaz ağrısı, öksürük ve mide bulantısıyla kendini gösteriyor.

• Ateş 38 derece ve üzerine yükseldiyse mutlaka doktora başvurun.Gerekirse maskeyle dolaşın.

• Antibiyotikler bu virüsler üzerinde etkili değildir. Bu hastalığa özgü ilaçlar doktor kontrolünde kullanın.  

• Ateşli hasta olanlar çocuklar okula, çalışanlar da işe gitmeyip dinlenmeli. C vitamini yüksek meyveleri tüketilmeli. 

• Kış aylarında tokalaşmaktan uzak durun. Evi sık sık havalandırın. Malzemeleri hasta kişilerle ortak kullanmayın. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ