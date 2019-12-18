Dikkat bu tuzağa düşmeyin! Hesabınız tehlikede vurgunu

İstanbul’da yaşayan T.U. adlı vatandaşı 444’lü numaradan arayarak banka görevlisi olduğunu söyleyen dolandırıcı, “Mobil bankacılıktan başarısız girişler var. Paranızı çekmeye çalışıyorlar. Size vereceğimiz yeni güvenli hesaba paranızı hemen aktarın” diyerek, bir hesap numarası verdi.

KAMERADAN BELİRLENDİ

Paniğe kapılan T.U, hemen verilen hesap numarasına hesabındaki parayı aktardı. Daha sonra bankayı arayınca dolandırıldığını anlayan şahıs, polise giderek şikayetçi oldu. Başvuru üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, T.U’nun aktardığı paranın çekildiği görüntülere ulaşan ekipler, bir çete üyesini gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, diğer çete üyelerinin kimliklerini de tek tek deşifre etti.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da düzenlenen eşzamanlı operasyonda çete elebaşı Batuhan M. (25) ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Geçmişte benzer suçlardan kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.