19 Temmuz 2019 Cuma 09:50:03 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:51:08
Dikili'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik uçağı, Salihleraltı açıklarında hareket halindeki lastik botta düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine bölge giden Sahil Güvenlik ekipleri bottaki Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmeni kıyıya getirdi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine götürüldü.
AA
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