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03 Eylül 2019 Salı 14:51:48 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 14:58:53

Didim'de alkollü bir mekanda evcilleştirilmiş bir papağana alkollü içecek içirilmesi büyük tepki topladı

Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren alkollü bir mekanda evcilleştirilmiş bir papağana alkollü içecek içirilmesiyle ilgili sosyal medyaya düşen görüntüler, hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu

Aydın'ın Didim ilçesinde alkollü bir mekanda çekilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler "Pes!" dedirtti. Görüntülerde sahibinin elinde duran papağana, bir başka kişi tarafından alkollü içecek içirildi. Papağanın bu durumu, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntünün sosyal medyaya düşmesinin ardından hayvanseverlerin tepkisi sert olurken, olayın meydana geldiği işletme de konuyla ilgili olarak sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

"PAPAĞAN BİZİM DEĞİL, MÜŞTERİNİN"

İHA'da yer alan habere göre söz konusu işletmenin açıklamasında, “Sosyal medyada konu olan papağana alkol içirme ile alakalı işletmemizin hiçbir alakası yoktur. Papağan müşterimizin evcil hayvanıdır. İşletmemiz tamamen sokak hayvanı dostudur. Beach clubımıza misafirlerimizin evcil hayvanları ile girmesinde bir sakınca görmüyoruz.

"ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Konu olan papağana işkence görüntülerinde papağanın sahibi olan kişileri kolluk kuvvetlerine teslim edip, haklarında suç duyurusunda bulunup, papağanın ellerinden alınması için bütün desteklerimizi sağlıyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımızı ve hayvana yapılan işkencenin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu olayı işletmemize mal etmek isteyen art niyetli insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerine yer verildi.

PAPAĞANA EL KOYMA ÇAĞRISI

Didimli hayvanseverler ise sosyal medya platformlarında olaya tepki gösterip, yetkililerin bu duruma çare bulup, papağana el konulması çağrısında bulundular. Öte yandan, işletme sahiplerinin suç duyurusuna bulunulmasından dolayı polis tarafından şüpheliler hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

(İHA)

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