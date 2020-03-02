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02 Mart 2020 Pazartesi 12:28:36 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 12:29:55

Devletin şefkatli elini en ücra köylere ulaştırıyorlar

Muş'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile Sosyal Destek Programı görevlileri, tüm zorluklara rağmen kentin en ücra köylerinde vatandaşlara ulaşıp sorunlarını dinliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulanan Aile Sosyal Destek Programı'nda (ASDEP) görevli personel, Muş'ta köyleri dolaşıp ihtiyaç sahiplerinin sorunlarını dinleyerek devlet ile vatandaş arasında köprü oluyor.

Zor durumdaki vatandaşların kapı kapı dolaşması yerine görevlilerin vatandaşlara ulaşması amacıyla hayata geçirilen ASDEP kapsamında, Muş'ta görev yapan 30 personel, kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için olumsuz hava koşullarına rağmen, köylerde hane ziyaretlerini sürdürüyor.

Farklı bölümlerden mezun olan meslek elemanlarından oluşan ASDEP personeli, kentin en ücra köylerine giderek görüştükleri ailelerin maddi durumunu, sosyal yapısını ve ihtiyaçlarını belirliyor, taleplerini dinliyor.

Köylerde devletin şefkatli elini vatandaşlara ulaştıran görevliler, hem danışmanlık hizmeti veriyor hem de tespit edilen sorunları ilgili kurumlara iletiyor.

Son olarak merkeze 26 kilometre mesafedeki Çiçekli köyüne giden ekipler, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda biriken karı küreklerle temizleyerek ulaştıkları köyde vatandaşların sorunlarını dinledi.

"25 bin hani ziyareti gerçekleştirdik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal sorunların daha hızlı tespiti, kamu hizmetlerinin etkin şekilde halkın ayağına götürülmesi amacıyla ASDEP programının başlatıldığını söyledi.

Halkın ayağına giderek ihtiyaçları belirlediklerini, sürdürülebilir ve akılcı çözümler sunmaya çalıştıklarını anlatan Aksoy, kış koşullarının çetin geçtiği bölgede, yaşanan zorluklara rağmen bu hizmetin aksatılmadığını vurguladı.

ASDEP'in, devletin şefkatli elinin vatandaşlara uzatıldığı en önemli projelerden biri olduğunun altını çizen Aksoy, şunları kaydetti:

"Bölgenin zorlu şartlarında zaman zaman trafik kazaları yaşıyoruz, kara saplanıyoruz ama bu bizi yıldırmıyor. Amacımız, devletimizin şefkatli elini vatandaşlara ulaştırmak. Bir vatandaşın, tüm kurumların hizmetlerinden haberi olmayabilir. Devletimizin bütün kurumlarının halka ulaştırılması noktasında bir köprü görevi görmekteyiz. Bugüne kadar 25 bin hane ziyareti yaparak 31 bin vatandaşımızla görüştük. Sosyal, ekonomik durumları çok sıkıntılı olan aileler, Sosyal ve Ekonomik Destek birimimize yönlendiriliyor. Muş'un en ücra dağ köylerine gidiyoruz. Burada sadece bir iki not almıyoruz. Evdeki sorunların hepsini dinleyip tabletlere kaydediyor, kurumlara iletiyoruz. Devlet ile vatandaş arasında çok güzel bir uyumla çalışıyoruz."

"Kapalı yolları aşarak vatandaşa ulaşıyoruz"

Psikolojik danışman Burhan Sayhan ise ASDEP kapsamında tipiye rağmen Çiçekli köyüne ulaşarak vatandaşlarla bir araya geldiklerini vurguladı.

Kardan kapanan yolu kürekle temizleyerek ilerleyebildiklerini anlatan Seyhan, "Vatandaşların, devlet kurumlarına gelmeden, sıkıntılarını ve dertlerini dinleyerek hangi modellerden faydalanması gerektiğini anlatıyoruz. Bunları yaparken zorluklarla karşılaşıyoruz. Köye geldiğimizde fırtına yolu kapatmıştı. Bu yolları aşa aşa vatandaşlara ulaştık, sorunlarını tespit ettik. Buna göre yönlendirmemizi yapıp ailelere hizmetimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Görevlilerin ziyaret ettikleri aileler de ayaklarına kadar götürülen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ASDEP ekibine teşekkür etti.

(AA)

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