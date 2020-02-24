  • Bist 100
    114789
  • Dolar
    6,1272
  • Euro
    6,6504
  • Altın
    333,3290
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
"Kasım Süleymani, Esed'in istifasına engel oldu" "Kasım Süleymani, Esed'in istifasına engel oldu"
Devletin imkanları Başkale'de depremzedeler için seferber edildi Devletin imkanları Başkale'de depremzedeler için seferber edildi
Umman'da 2 kişide koronavirüs tespit edildi Umman'da 2 kişide koronavirüs tespit edildi
Çin koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Çin koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Uluslararası Bocce Konfederasyonundan iş birliği Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Uluslararası Bocce Konfederasyonundan iş birliği
Türkiye asker gönderince sıkışan BAE, Hafter milislerine 43 günde 100 uçak dolusu askeri takviye yolladı Türkiye asker gönderince sıkışan BAE, Hafter milislerine 43 günde 100 uçak dolusu askeri takviye yolladı
Hanau'da Almanların katlettiği Türkler için cenaze töreni Hanau'da Almanların katlettiği Türkler için cenaze töreni
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında flaş gelişme Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında flaş gelişme
Sabiha Gökçen uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot adliyeye sevk edildi Sabiha Gökçen uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot adliyeye sevk edildi
Güngören'de iş yerinde yangın çıktı Güngören'de iş yerinde yangın çıktı
Rusya'dan İdlib için Türkiye'ye yeni teklif Rusya'dan İdlib için Türkiye'ye yeni teklif
Sahada ve masada İdlib denklemi Sahada ve masada İdlib denklemi
Başkan Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor Başkan Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Vergi Haftası' paylaşımı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Vergi Haftası' paylaşımı
Bakan Çavuşoğlu'ndan İranlı mevkidaşı Zarif ile kritik görüşme Bakan Çavuşoğlu'ndan İranlı mevkidaşı Zarif ile kritik görüşme
MSB: 2 yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi MSB: 2 yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
HY'den flaş İran kararı! O tarihe kadar iptal HY'den flaş İran kararı! O tarihe kadar iptal
Kocaali sahilinde yunus balıklarına ateş edildi Kocaali sahilinde yunus balıklarına ateş edildi
Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidecek Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidecek
"Kızgın yağla yüzümü yaktı" demişti, duruşmada inkar etti! Hakimin sorusu mahkemeye damga vurdu "Kızgın yağla yüzümü yaktı" demişti, duruşmada inkar etti! Hakimin sorusu mahkemeye damga vurdu
Elazığ depreminde yaşamını yitiren Miraç’ın okulunda hüzünlü gün Elazığ depreminde yaşamını yitiren Miraç’ın okulunda hüzünlü gün
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor
ABD-Taliban mutabakatı ve bölgeye yönelik etkileri ABD-Taliban mutabakatı ve bölgeye yönelik etkileri
Gelin arabalı hırsızlar kıskıvrak yakalandı! Soyguncular, altın ve parayı gömmüş, camide yatmış Gelin arabalı hırsızlar kıskıvrak yakalandı! Soyguncular, altın ve parayı gömmüş, camide yatmış

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Şubat 2020 Pazartesi 18:22:11 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 18:26:19

Devletin imkanları Başkale'de depremzedeler için seferber edildi

İran'daki depremin en çok hissedildiği Van'ın Başkale ilçesinde vatandaşların yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallelerinde vatandaşların mağduriyeti gideriliyor.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından bölgeye gönderilen yaklaşık bin 500 çadır depremzedeler için hazır hale getirildi. Soba ve ısıtıcılarla ısınmaları sağlanan çadırlara ilk başta yaklaşık 700 yatak kuruldu.

Depremin etkili olduğu 4 mahallede 7 bin battaniye dağıtıldı, giysi yardımı yapıldı.

Çadır desteği sağlayan kurumlardan biri olan Kızılay ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara sürekli çorba ve sıcak yemek ikramında bulunuluyor.

Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen 112 Sağlık ve UMKE ekipleri de vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Özpınar Mahallesi'nde kurulan Sahra Çadırı'nda depremzedelerin sağlık problemleriyle ilgilenen ekipler, vatandaşlara ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağlıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler de depremden etkilenen vatandaşlara psiko-sosyal destek sağlamak için çalışma yürütüyor.

Yakınlarını kaybeden acılı ailelerle sürekli görüşme halinde olan uzman ekipler, bir an olsun onları yalnız bırakmıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de mahallelerde hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri de hayvanları telef onlar vatandaşlara hayvan ve yem desteği sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye gönderilen küçükbaş hayvanlar, kurulacak hayvan çadırlarının ardından depremzedelere dağıtılacak.

Van Büyükşehir, Edremit, Gürpınar, İpekyolu belediyeleri, depremzedelerin yaralarının sarılması için başlattığı kampanya kapsamında yardım topladı.

Toplanan yardımlar depremin hasar verdiği mahallelerde vatandaşlara dağıtılırken, Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gönderilen sobalar da vatandaşlara teslim edildi.

Van Gölü Elektrik ve Dağıtım AŞ ekipleri de elektrik arızalarının yaşandığı bölgelerde hummalı çalışma yürüttü, çadırların kurulduğu bölgelerde aydınlatma lambaları kurdu.

Yediden yetmişe tüm kurumların seferber olduğu deprem bölgesinde sivil toplum kuruluşları, jandarma ekipleri, hayırseverler ve gönüllüler de yardımların dağıtılmasına destek verdi.

Bakanlar depremzedeleri yalnız bırakmadı

Depremin yaşandığı gün hemen Elazığ'dan Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremin zarar verdiği mahallelerde incelemeler yaptı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşları yalnız bırakmayan Soylu, deprem koordinasyon merkezinde de son durumu değerlendirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bugün deprem bölgesine gelerek, acılı ailelere taziyelerde bulundu.

Hayvanları telef olan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlatıldığını belirten Pakdemirli, ekiplerin zarar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de gerekli koordinasyonu sağlayarak ekiplerin çalışmalarını denetledi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER