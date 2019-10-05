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05 Ekim 2019 Cumartesi 15:57:03 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 16:43:57

Devlerin aşkı! Ekrem Bakkal ile Hamide Alay evlendi

Uşak’ta yaşayan doğuştan ortopedik rahatsızlığı bulunması sonucu yürüme engelli olan ve vücut fonksiyonları gelişmeyen Hamide Alay ile herhangi bir özrü bulunmayan Ekrem Bakkal’ın arkadaş vasıtasıyla başlayan ilişkileri evlilikle son buldu. Çift, aralarındaki 83 santimetrelik boy farkına ve çevrelerinden aldıkları tepkilere rağmen aşkın engel tanımadığını belirterek hayatlarını birleştirdi.

Doğuştan gelen bir rahatsızlığı sonucu vücut fonksiyonları gelişmeyen ve koltuk değnekleriyle yürüyebilen 42 yaşındaki Hamide Alay arkadaşının teklifi üzerine 2016 yılında tekstil işçisi olan 42 yaşındaki Ekrem Bakkal'la tanıştı. Birbirlerine ilk görüşte aşık olduklarını belirten çift yaklaşık 2 sene süren birlikteliklerinin ardından hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Alay'ın engelinden dolayı Bakkal'ın ailesi çiftin evlenmesine karşı çıktı. Bakkal, ailesini dinlemeyerek düğün hazırlıklarına başladı. Ailesinden ve yakın çevresinden gelen tepkilere kulaklarını tıkayan çift aralarındaki 83 santimetrelik boy farkını da gözetmeyip evlenerek mutlu bir beraberliğe imza attı.

“Eşim beni hayata bağladı”

Aşkı ilk kez 42 yaşında tadan Hamide Alay, “9 sene bir yerde çalıştım. Orada çalışırken arkadaşım biriyle çay içmemi istedi. Sonra eşim geldi, onu gördüm. 2016'dan 2018'e kadar nişanlı kaldık. 2019'da evlenmeye karar verdik. Tabii sonrasında biraz tepki aldık, sorunlar yaşandı. Benim doğuştan engelli olmam, onun sağlıklı ve sağlam olması aileler ve arkadaşlarımız tarafından iyi karşılanmadı. Ama her şeye rağmen benim eşim bana destek oldu ve hiç kimseyi dinlemeyerek benimle evlenmeye karar verdi. 1 hafta oldu evleneli. Şu an çok mutluyum. Eşim beni hayata bağladı diyebilirim. Kimseye karşı güvenim yoktu. Herkes beni dışlar ve küçümserdi. Ta ki ‘Aşkım' dediğim insan karşıma çıkana kadar Hayata daha da sıkı tutundum. Ömür boyu da sürmesini isterim” diye konuştu.

“Artık özrüm yokmuş gibi yaşayabiliyorum”

Evlendikten sonra hayata daha pozitif baktığını ifade eden Alay, “Engelimi şu an hiç hissetmiyorum. Normal bir yürüyüşüm varmış ve özrüm yokmuş gibi hissediyorum. Engelliyiz diye bizi küçümsemesinler, evlenemezler demesinler. Evlendik ve mutluyuz” dedi.

“Aşk engel tanımaz”

Eşinin engelinin kendisine bir engel oluşturmadığını ifade eden Ekrem Bakkal, “Eşimi ilk gördüğümde aşık oldum, engelli diye onu dışlamadım. Onu sevdim, hala da seviyorum. Ailem engelli olduğu için biraz karşı çıktı. Ama ben onları karşıma alarak sevgimin peşinden gittim. Şu an ailemle konuşmuyorum ve görüşmüyorum. Ben aşkımın yanındayım. İlk etapta karşı gelen çok oldu. Ama ben ‘Aşk engel tanımaz' dedim. Onu tekrar hayata bağladım” şeklinde konuştu.

İHA

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