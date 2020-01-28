Dersin batsın

ADINI MASAL KOYDU

Akılalmaz olay Adana'da meydana geldi. Şehirdeki bir masaj salonunda çalışan Ayşe E., birlikte yaşadığı Celal Y.'den hamile kaldı. 40 gün önce doğum yapan genç kadın doğurduğu kız bebeğe Masal ismini verdi. İddiaya göre Celal Y. bir süre sonra Ayşe E. ve çocuğuyla ilgilenmedi. Bunun üzerine Ayşe Y., 40 günlük kızı Masal’ı, Celal Y.’nin abisinin evinin önüne bırakarak kaçtı.

Masal bebek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Masal bebek, ailesinin kabul etmemesi durumunda şehirdeki Sevgi Evleri’ne yerleştirilecek.

'SEN NASIL ANNESİN?'

Alışverişten döndüğünde, kapının önünde kundaklanmış Masal’ı gören erkek kardeş, polise haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Masal bebeğin annesini, kundağa bıraktığı kağıttaki telefon numarasından arayan polis, “40 günlük bebek bırakılır mı? Sen nasıl bir annesin?" dedi. Ayşe Y. "Babasına ders vermek istedim" diyerek tüyleri diken diken etti.

Bebeğini bırakıp kaçan Ayşe Y.'yi arayan polis, 'Sen nasıl bir annesin, vicdanın sızlamadı mı?' diye sordu.