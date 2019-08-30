Dernek başkanından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vefa yürüyüşü

Elinde Türk bayrağı ile Esenyurt D-100 kara yolunda tek başına yürüyüşe başlayan Saffet Gümüş, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na kadar yürüyeceğini belirterek, "30 Ağustos 1922 tarihinde topraklarımızın düşmandan temizlenmiş olması Türk milleti için büyük bir zaferdir. Bu zafer üstün bir çaba ve özverinin ürünüdür. Şehitlerimiz anısına Esenyurt’tan yola çıktım, kısmet olursa sabah Taksim Meydanı’nda olacağım. Tüm şehitlerimizin anısına orada nöbet tutup ruhlarına Fatiha okuyacağım." dedi.

Yol kenarında yürüyen Gümüş'e bazı sürücüler korna çalarak destek verdi.

AA