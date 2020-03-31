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31 Mart 2020 Salı 15:20:24 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 15:23:45

Derede merak uyandıran görüntü! Etrafa uçuşan köpüğün sebebi ne?

İstanbul Esenyurt'ta bulunan atık su deresinde görülen köpük merak uyandırdı. Görenleri şaşırtan köpüğün zaman zaman rüzgarın etkisiyle etrafa saçılıyor. Çevre sakinleri, iki gün önce ortaya çıkan ve dere boyunca devam eden köpüğün sebebini ve çevreye zararlı olup olmadığını merak ediyor

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan atık su deresini bilinmeyen bir sebepten köpükler bastı.

Esenyurt'ta bulunan atık su deresini bilinmeyen bir sebepten köpükler bastı. Köpüklerin rüzgarla birlikte etrafa uçuşmasıyla cadde adeta beyaza büründü.

Esenyurt'ta bulunan atık su deresi bilinmeyen bir sebepten kar yağmış gibi beyaza büründü. Dereyi basan köpükler rüzgarında etkisiyle çevreye uçuştu. Köpükleri görünce şaşırdığını söyleyen bir vatandaş, "Virüsten dolayı millet ellerini çok yıkamaya başladı ondan dolayı olabilir. Bayağı 300 - 400 metre aşağıdan yürüdüm oralarda da vardı. Daha önce böyle bir şey yoktu son 2 gün günden var" dedi.

(DHA-İHA)

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