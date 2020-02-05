Depremzedelerin kahramanı
Elazığlı 49 yaşındaki Ahmet Cebe, 28 yıldır deprem bölgelerinde görev alıyor.
Elazığ'da petrol istasyonunda pompacılık yapan Ahmet Cebe, 28 yıl önce Türk Kızılay'da gönüllü olarak çalışmalara katıldı. Sonrasında Kızılay personeli olan Cebe, çok sayıda afette enkaz kaldırmadan ulaştırmaya, çadır kurulumundan gıda dağıtımına kadar her türlü insani yardım faaliyetinde görev aldı.
Ahmet Cebe, merkezi Sivrice İlçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi de haber alır almaz evinde oluşan hasara rağmen yola koyuldu. Çevrimtaş köyündekilere yardıma koşan Cebe, enkaz altından bir kişiyi kurtardı, bir kişinin de cesedini çıkardı.
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